Με την 2η αγωνιστική συνεχίζεται το πρωτάθλημα των Εφήβων της Α’ κατηγορίας της ΕΚΑΣΚ και τον Άγιος Νικόλαος Europlan να αλλάζει έδρα με τον Ανδρογέα, δίνοντας το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο Λίντο την Κυριακή στις 12.00, προκειμένου ο αγώνας του Β΄ γύρου να διεξαχθεί στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο μετά την αντικατάσταση στον τάπητα.

Έτσι οι «κυανόλευκοι» μετά το εκτός έδρας παιχνίδι της πρεμιέρας στα Χανιά απέναντι στον Κύδωνα που αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας, ξεκινούν την προσπάθεια τους με πιο κοντινό ταξίδι και θέλουν μια καλή εμφάνιση και φυσικά να διεκδικήσουν τη νίκη για να μπουν με το δεξί στις υποχρεώσεις τους.

Το απόγευμα της Κυριακής στις 18.00, στο «Μάρκος Φωνιαδάκης» ο ΑΟΚ Ιεράπετρα μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Ρεθύμνου BC στην πρεμιέρα, θα υποδεχθεί τον Κύδωνα και θέλει να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα και να φτάσει σε νέα επιτυχία.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (Κυριακή)

12:00, Λίντο: Ανδρογέας– Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

14:00, Λίντο: Ηράκλειο– Ρέθυμνο BC

14:00, Χανιά: ΑΟΚ Χανιά – Εργοτέλης

18:00, Ιεράπετρα: ΑΟΚ Ιεράπετρα –Κύδων

19:00, Αλικαρνασσός: Ηρόδοτος – Ακαδημία BC

Εφήβων Β

Β΄ όμιλος, Κυριακή

13:00, Αρχάνες: ΟΦΗ – Κρήτες Καλαθόσφαιρα

14:00, Αλικαρνασσός: Δειλινό– Πεδιάδα

16:00, Ιεράπετρα: ΑΟΚ Ιεράπετρα 2 –Αναγέννηση