Ενώπιον του Ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δυο συλληφθέντες για την υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, μετά τη σύλληψή τους από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Μετά την απολογία τους, ο 19χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ενώ η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διαπίστωσαν ότι ο 19χρονος φέρεται να διέθετε ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικού ανταλλάγματος στον 29χρονο. Κατά τον έλεγχο στον 29χρονο βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο του 19χρονου, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, ενώ ακολούθησε έρευνα στην οικία όπου διέμενε μαζί με την 21χρονη.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 55 φιξάκια κοκαΐνης, συνολικού βάρους 42,6 γραμμαρίων, 342,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3.640 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, κατασχέθηκε και η δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση των παράνομων ενεργειών.