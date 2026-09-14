Σε καθημερινό φαινόμενο τείνουν να εξελιχθούν, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος πολιτών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων αλλά και φορέων, με τους επιτήδειους να επιστρατεύουν ολοένα και πιο πειστικές μεθόδους για να αποκτούν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να αποσπούν μεγάλα ποσά.

Στη μακρά λίστα των θυμάτων προστέθηκε και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) του νομού Λασιθίου, από τον τραπεζικό λογαριασμό της οποίας αφαιρέθηκαν συνολικά 12.502 ευρώ, έπειτα από ηλεκτρονική απάτη που έδωσε στους δράστες πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού.

Το περιστατικό, όπως αποκαλύπτει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Μανώλης Πάγκαλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και πρόεδρος της ΟΕΒΕ Λασιθίου, σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου και η υπόθεση εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα, με τα χρήματα να έχουν «κάνει φτερά» από τους λογαριασμούς της Ομοσπονδίας, χωρίς να έχουν ακόμη επιστραφεί (σ.σ. τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές). Κάτι που, όπως τονίζει ο ίδιος, δημιουργεί μεγάλο «πονοκέφαλο» στους κόλπους της ΟΕΒΕ.

Πλαστή τραπεζική σελίδα

Σύμφωνα με όσα περιγράφει σχετικά στην “Α” ο κ. Πάγκαλος, οι δράστες είχαν δημιουργήσει πλαστή ιστοσελίδα, παρόμοια με εκείνη της τράπεζας, μέσω της οποίας κατάφεραν να υποκλέψουν στοιχεία πρόσβασης στον τραπεζικό λογαριασμό της ΟΕΒΕ.

Η πλαστή ιστοσελίδα εμφανιζόταν σε διαδικτυακή αναζήτηση. Με τον τρόπο αυτό οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό και ακολούθησαν συνολικά τρεις συναλλαγές, μέσω των οποίων αφαιρέθηκε το ποσό των 12.502 ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Πάγκαλο, η πρώτη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 3.51 τα ξημερώματα.

Τα μηνύματα που αποκάλυψαν την απάτη

Η απάτη έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, όταν ο οικονομικός επόπτης της Ομοσπονδίας είδε στο κινητό του μηνύματα που αφορούσαν τις συναλλαγές και αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Μετέβη αμέσως στην τράπεζα και υπέβαλε αμφισβήτηση των συναλλαγών, δηλώνοντας ότι αυτές δεν είχαν πραγματοποιηθεί από την ΟΕΒΕ.

Σε αναμονή για την επιστροφή των χρημάτων

Εκείνο που προκαλεί πλέον έντονο προβληματισμό στη διοίκηση της Ομοσπονδίας είναι η εξέλιξη της υπόθεσης μετά την καταγγελία.

Όπως αναφέρει ο κ. Πάγκαλος, παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει, η ΟΕΒΕ εξακολουθεί να περιμένει την επιστροφή του ποσού. Ο ίδιος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι πρόκειται για χρήματα των επαγγελματιών ολόκληρου του νομού, τα οποία, όπως τονίζει, πρέπει να επιστραφούν.

Ερωτήματα για τις δικλίδες ασφαλείας

Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ θέτει παράλληλα σοβαρά ερωτήματα για τις δικλίδες ασφαλείας που εφαρμόζονται στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και για τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες κατάφεραν, έχοντας αποκτήσει τα στοιχεία πρόσβασης, να προχωρήσουν στις συγκεκριμένες κινήσεις.

Ορισμένες πτυχές του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η απάτη εξακολουθούν, πάντως, να διερευνώνται και ο κ. Πάγκαλος αποφεύγει να προχωρήσει σε κατηγορηματικά συμπεράσματα μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη.

Σε κρίσιμη στιγμή η απώλεια των χρημάτων

Ο Μανώλης Πάγκαλος τονίζει ότι η απώλεια των 12.502 ευρώ έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ΟΕΒΕ Λασιθίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας μόνιμης κοινής έδρας για τους επαγγελματικούς φορείς του νομού.

Όπως εξηγεί, το κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ στον Άγιο Νικόλαο έχει ήδη παραχωρηθεί στην ΟΕΒΕ και πλέον η Ομοσπονδία επιχειρεί να προχωρήσει στην αξιοποίησή του μέσα από χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει ο ίδιος, η απώλεια των 12.502 ευρώ δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα για την Ομοσπονδία, καθώς τα χρήματα ήταν απαραίτητα για την κάλυψη των πρώτων εξόδων και των μελετών που απαιτούνται ώστε να προχωρήσει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός.

Κοινός χώρος για τους επαγγελματικούς φορείς

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Πάγκαλο, είναι το κτίριο να αποτελέσει μια κοινή στέγη για τους επαγγελματικούς φορείς του Νομού Λασιθίου, διευκολύνοντας τη συνεργασία και τις κοινές τους δράσεις.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει, ο χώρος θα μπορεί να αξιοποιείται για εκπαιδευτικές δράσεις και σεμινάρια για εργαζομένους και επαγγελματίες, αποκτώντας έναν ευρύτερο ρόλο για την επαγγελματική κοινότητα του νομού.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ