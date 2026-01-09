Πρώτο τζάμπολ για το 2026 στην κατηγορία Ανδρών της ΕΚΑΣΚ το Σάββατο, με τις ομάδες του Λασιθίου να αγωνίζονται «σπίτι» τους, σε δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στις 16.30 ο Άγιος Νικόλαος Europlan υποδέχεται τους Κρήτες, ενώ στις 18.00 ο ΑΟΚ Ιεράπετρας θα φιλοξενήσει την Ακαδημία Ρεθύμνου BC στο γήπεδο «Μάρκος Φωνιαδάκης».

Στην αναμέτρηση του Αγίου Νικολάου, οι «κυανόλευκοι» εμφανίζονται ως ξεκάθαρο φαβορί, με στόχο το θετικό αποτέλεσμα, αλλά και την αξιολόγηση της αγωνιστικής της κατάστασης ενόψει των πιο απαιτητικών παιχνιδιών που ακολουθούν για να συνεχίσουν δυναμικά την προσπάθεια τους να πλασαριστούν στην τετράδα. Το παιχνίδι προσφέρει την ευκαιρία για τεστ προετοιμασίας, με την ομάδα να επιδιώκει να συνδυάσει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στο παρκέ.

Από την άλλη πλευρά, στο «Μάρκος Φωνιαδάκης» αναμένεται ένα δυνατό και αμφίρροπο ματς, με τον ΑΟΚ Ιεράπετρας να κυνηγά μόνο τη νίκη απέναντι σε έναν αξιόλογο αντίπαλο. Η ομάδα της Ιεράπετρας θέλει να διατηρήσει την επαφή της με την πρώτη τετράδα και να συνεχίσει με δυναμική πορεία στο πρωτάθλημα, με στόχο να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για βαθμολογικό όφελος.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής Ανδρών (Σάββατο):

16:30 Αγ. Νικολάου, Αγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – Κρήτες

18:00 Ιεράπετρας, ΑΟΚ Ιεράπετρα – Ακαδημία BC

19:00 Λίντο, Ηράκλειο– AOK Χανιά

19:00 Ταυρωνίτη, Πλατανιάς –Μεσσαρά

20:00 Αλικαρνασσού, Ηρόδοτος – Εργοτέλης

20:00 Χανίων, Κύδων – ΟΑ Χανίων

– Η βαθμολογία:

Ηρόδοτος 21 (10-1) ΟΑ Χανίων 20 (9-2) Εργοτέλης 20 (9-2) Ηράκλειο 19 (8-3) ΑΟΚ Χανιά 19 (8-3) Άγιος Νικόλαος 16 (6-4) ΑΟΚ Ιεράπετρα 16 (5-6) Ακαδημία Ρεθύμνου 15 (4-7) Κύδων 14 (3-8) ΑΟΜ Μεσσαρά 13 (2-9) ΑΕ Πλατανιά 11 (1-10) Κρήτες 9 (0-10)

– Κρήτες και Πλατανιάς έχουν από ένα μηδενισμό