Πράξη έγινε ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα της Κοινότητας Νικηθιανού για τον καθαρισμό του παλαιού σχολείου, όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου Γιώργος Μπελούκας.

Όπως σημειώνει ο κ. Μπελούκας, για την υλοποίηση της παρέμβασης συνεργάστηκαν τα συνεργεία καθαριότητας του Αγίου Νικολάου και της Νεάπολης, ενώ το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας είναι ήδη ορατό.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος αναφέρεται στη συνολική προετοιμασία των σχολικών μονάδων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, τονίζοντας ότι στόχος είναι τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

«Με συνεργασία, συνεννόηση και, κυρίως, με διάθεση να δώσουμε λύσεις, τα συνεργεία καθαριότητας του Αγίου Νικολάου και της Νεάπολης ένωσαν τις δυνάμεις τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπελούκας υπογραμμίζει πως η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι υπηρεσίες, οι φορείς και οι άνθρωποι συνεργάζονται, με την τοπική κοινωνία να είναι τελικά ο μεγάλος κερδισμένος.

«Δεν μένουμε στα λόγια. Ακούμε τα αιτήματα της κοινωνίας, συνεργαζόμαστε και προχωράμε», επισημαίνει, προσθέτοντας: «Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα».

Στο ίδιο πλαίσιο, συνεχίζονται οι εργασίες προετοιμασίας και καθαρισμού των σχολικών χώρων του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.