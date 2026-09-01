Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου Νεάπολης, μετά τον εντοπισμό αυτοκινήτου το οποίο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα και βρέθηκε ημιβυθισμένο.

Στο σημείο υπήρξε ευρεία κινητοποίηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, καθώς βασικό μέλημα των Αρχών ήταν από την πρώτη στιγμή να διαπιστωθεί εάν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο ή αν υπάρχει ενδεχόμενο αγνοουμένου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε έλεγχος του αυτοκινήτου χωρίς να εντοπιστεί άνθρωπος στο εσωτερικό του. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν και στον θαλάσσιο χώρο, ενώ δύτης πραγματοποίησε κατάδυση προκειμένου να ελεγχθεί η περιοχή γύρω από το σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει βρεθεί κάποιο άτομο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στην «ΑΝΑΤΟΛΗ» οι Αρχές δεν διαθέτουν ακόμη στοιχεία ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα ούτε, κατά τον χρόνο της επικοινωνίας, για την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του οχήματος.

«Αυτό τώρα διερευνούμε, εμείς και η Αστυνομία, για να δούμε τι έχει συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο που να ρίχνει φως στην υπόθεση.

Η πρώτη ενημέρωση των Αρχών για το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί, οπότε και ξεκίνησε η κινητοποίηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για να εξακριβωθεί εάν υπάρχει τυχόν αγνοούμενος όσο και για να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με το πώς το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα. Λιμενικό και Αστυνομία ενεργούν προς το παρόν από κοινού, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, αναμένεται και η σχετική εισαγγελική κατεύθυνση για το ποια υπηρεσία θα αναλάβει τελικά τον σχηματισμό και τη διερεύνηση της δικογραφίας.

Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες και οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με νεότερα στοιχεία να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.