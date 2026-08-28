Ενίσχυση θα παρουσιάσει το μελτέμι από σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με την ένταση των ανέμων να κορυφώνεται κυρίως το Σάββατο 29 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο κατά τόπους θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη, καθώς οι ριπές των ανέμων το Σάββατο αναμένεται κατά τόπους να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα, ενώ στην Ανατολική Κρήτη εκτιμάται ότι θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 110-120 χλμ./ώρα.

Ισχυρές ριπές, έως περίπου 90 χλμ./ώρα, προβλέπονται και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ έως 70 χλμ./ώρα αναμένονται στο Αιγαίο από τη Λέσβο και νοτιότερα, καθώς και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Αττική και την Πελοπόννησο.

Η ενίσχυση των ανέμων αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα ενισχυμένο κυματισμό στις θαλάσσιες περιοχές και απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα από όσους πρόκειται να κινηθούν με μικρά σκάφη.