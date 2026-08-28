Αγαπητές και αγαπητοί νεοδιορισμένοι συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά, τιμή και συγκίνηση, σας καλωσορίζουμε στην εκπαιδευτική οικογένεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου. Ο μόνιμος διορισμός σας αποτελεί την ηθική και επαγγελματική δικαίωση των κόπων, της υπομονής και της αφοσίωσής σας στην επιστήμη και στον παιδαγωγικό σας ρόλο.

Από σήμερα, αναλαμβάνετε ένα έργο βαθιά ανθρώπινο, παιδαγωγικό και κοινωνικό. Ο εκπαιδευτικός δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων αλλά εμπνέει, καθοδηγεί, ενθαρρύνει και στηρίζει τους μαθητές του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, στην καλλιέργεια αξιών και στην ανάπτυξη ελεύθερων, υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, καθοριστική είναι η δύναμη της συνεργασίας. Η διαρκής, ειλικρινής και δημιουργική συνεργασία με τους συναδέλφους, τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, τους γονείς και κηδεμόνες, τους μαθητές, αλλά και τους τοπικούς φορείς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος ασφαλούς, δημοκρατικού, συμπεριληπτικού και δημιουργικού, όπου κάθε μαθητής θα αισθάνεται ότι έχει θέση, φωνή και ίσες ευκαιρίες να προοδεύσει.

Γνωρίζουμε καλά ότι η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από έντονες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Από τα αστικά κέντρα έως τα ορεινά μας σχολεία, τις απομακρυσμένες περιοχές και τις ιδιαίτερες σχολικές μονάδες της νησιωτικής μας ζώνης, κάθε σχολείο αποτελεί έναν ξεχωριστό φάρο πολιτισμού και γνώσης. Η δική σας παρουσία εκεί αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού στην απρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του.

Η φετινή σχολική χρονιά αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό για τη Διεύθυνσή μας και για τη σχολική κοινότητα του Λασιθίου, καθώς υποδεχόμαστε 26 νεοδιορισμένους εκπαιδευτικούς. Από αυτούς, 16 εντάσσονται στη Γενική Εκπαίδευση και 10 στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, θωρακίζοντας τις σχολικές μονάδες του νομού μας από την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους.

Η έλευσή σας εντάσσεται σε μια ευρύτερη, συντονισμένη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Δημόσιας Παιδείας, η οποία έρχεται να ανατρέψει μια μακρά περίοδο στασιμότητας. Οι τελευταίοι μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών πριν από την τρέχουσα δεκαετία είχαν πραγματοποιηθεί το μακρινό 2010. Έκτοτε, μεσολάβησαν δέκα ολόκληρα χρόνια απόλυτης αδράνειας και μηδενικών προσλήψεων στη Γενική Εκπαίδευση, μια παρατεταμένη αδιοριστία που οφειλόταν αποκλειστικά στους αυστηρούς περιορισμούς των μνημονίων και στον περιοριστικό κανόνα προσλήψεων-αποχωρήσεων που επιβλήθηκε στο δημόσιο λόγω της Δημοσιονομικής Κρίσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης δεκαετίας, όλες οι ανάγκες των σχολείων και τα κενά που άφηναν πίσω τους χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις καλύπτονταν αποκλειστικά από τον θεσμό των αναπληρωτών συναδέλφων.

Η επανέναρξη των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και προσωπικού υποστήριξης από το 2020 αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και τη σταθερότητα της Δημόσιας Εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Από τότε έως και τον Αύγουστο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί πανελλαδικά 53.442 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών υποστήριξης και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, ενισχύοντας ουσιαστικά τις σχολικές μονάδες και δημιουργώντας πιο σταθερές και ευνοϊκές συνθήκες για την εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα και στην περιοχή μας. Η παρουσία όλων αυτών των εκπαιδευτικών αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τα σχολεία μας. Ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό τους, δημιουργεί μεγαλύτερη συνέχεια και σταθερότητα στο εκπαιδευτικό έργο και, κυρίως, μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια στις ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των μαθητών μας.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική αυτή προσπάθεια, γνωρίζουμε καλά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, τόσο στις σχολικές μονάδες της χώρας όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας και η παροχή ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές.

Αγαπητές και αγαπητοί νεοδιορισμένοι συνάδελφοι,

Ως Διευθυντής Εκπαίδευσης, αλλά και ολόκληρο το στελεχιακό δυναμικό της Διεύθυνσής μας, θα είμαστε αδιαλείπτως δίπλα σας, αρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε σας βήμα, για να διευκολύνουμε το έργο σας και να διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για εσάς και τους μαθητές μας.

Σας εύχομαι από καρδιάς μια καλή, δημιουργική και ευλογημένη σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία, δύναμη και παιδαγωγικές επιτυχίες!

Καλώς ορίσατε στο Λασίθι!



Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Αθανάσιος Κατσαγκόλης