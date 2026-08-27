Οριστική και ξεκάθαρη είναι η απάντηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου ως προς τα όρια για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων στις παραλίες που παραχωρεί στους δήμους ή σε οποιοδήποτε ιδιώτη.

Αφορμή για τη γνωμάτευση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου επί του ζητήματος, έδωσε ερώτημα που της απηύθυνε η διοίκηση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) ύστερα από την κριτική που έχει υποστεί την τρέχουσα θερινή περίοδο, αλλά και κατά το παρελθόν, από κακώς ενημερωμένους σχολιαστές στο διαδίκτυο.

Κι επειδή από καιρό εις καιρόν τα σχόλια επαναλαμβάνονται, ο Πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης εξήγησε, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ και το δημοσιογράφο Νίκο Τραντά, ότι η δημοτική εταιρεία έγινε αντικείμενο κριτικής, όταν κάποιοι επισκέπτες λουόμενοι σε παραλίες τις οποίες διαχειρίζεται η ΔΑΕΑΝ, παρατήρησαν ότι το κύμα «έσκαγε» στις ξαπλώστρες έχοντας μηδενίσει την οφειλόμενη τήρηση της απόστασης από το νερό της θάλασσας.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τη διαχείριση των αιγιαλών, η ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση που πρέπει να έχουν οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες από την ακτογραμμή (εκεί που σκάει το κύμα) είναι τουλάχιστον 4 μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ζώνη για τους λουόμενους και η ακώλυτη πρόσβαση στη θάλασσα.

Το παλιρροϊκό φαινόμενο

«Η ΔΑΕΑΝ τηρεί κατά γράμμα τοποθετώντας την πρώτη σειρά ξαπλώστρων και ομπρελών στις παραλίες που διαχειρίζεται παραπάνω από τα 4 μέτρα. Κατά περιόδους, όμως, παρατηρείται άνοδος της στάθμης του νερού και εκδηλώνεται το φυσικό φαινόμενο της πλημμυρίδας, μεταφέροντας το κύμα εγγύτερα ή και σε επαφή με την πρώτη σειρά των ξαπλώστρων.

Η εικόνα παραπλανεί ορισμένους, οι οποίοι σπεύδουν να κατηγορήσουν το Δήμο, τη δημοτική εταιρεία, για καταχρηστική εκμετάλλευση της παραλίας, χωρίς να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί, η σειρά των ξαπλώστρων δεν είναι αυτή που μετακινείται προς το νερό, αλλά το νερό προς τις ξαπλώστρες… Αυτό δεν είναι μια μόνιμη συνθήκη, αλλά συμβαίνει περιοδικά.

Μετά από λίγες ώρες ή λίγα 24ωρα, η στάθμη του νερού υποχωρεί και μπορεί λόγω της άμπωτης η απόσταση του κύματος από τις ξαπλώστρες να φανεί μεγαλύτερη και από την αρχική, μέχρι να επανέλθει στη φυσιολογική γραμμή του… Είναι το γνωστό παλιρροϊκό φαινόμενο. Και λόγω του σύντομου και προσωρινού χαρακτήρα του, η ΔΑΕΑΝ δεν μπαίνει στη διαδικασία μεταφοράς κάθε φορά ολόκληρου του εξοπλισμού, μια πιο πίσω και την άλλη πάλι μπροστά», εξήγησε ο κ. Αστρουλάκης.

Η απάντηση της Κτηματικής Υπηρεσίας

Για να επιβεβαιώσει, όμως, ότι λειτουργεί σύννομα, η διοίκηση της ΔΑΕΑΝ πριν από ένα μήνα απηύθυνε γραπτό, σχετικό ερώτημα στην Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου. Πριν δυο εβδομάδες έλαβε την εξής απάντηση:

«Τυχόν προσωρινές μεταβολές της θάλασσας λόγω φυσικών φαινομένων (άμπτωτη, πλημμυρίδα) δεν μεταβάλλουν τα εγκεκριμένα όρια της παραχώρησης. Κατά συνέπεια, ο παραχωρησιούχος οφείλει να αναπτύσσει τον κινητό εξοπλισμό αποκλειστικά εντός των εγκεκριμένων ορίων της παραχώρησης, ανεξαρτήτως της εκάστοτε προσωρινής μεταβολής της ακτογραμμής, λόγω καιρικών φαινομένων».

Ο κ. Αστρουλάκης τόνισε ότι η ΔΑΕΑΝ τηρεί τις καθορισμένες αποστάσεις από τη θάλασσα και εξασφαλίζει και με το παραπάνω το ποσοστό της παραλίας που υποχρεούται να αφήνει ακάλυπτο από ξαπλώστρες για την ελεύθερη χρήση από τους πολίτες.

Βασικοί κανόνες

Οι βασικοί κανόνες και οι αποστάσεις που επιβάλλει ο νόμος για τις μισθωμένες παραλίες περιλαμβάνουν:

– Απόσταση από το κύμα: Καμία ξαπλώστρα ή ομπρέλα δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη των 4 μέτρων από τη θάλασσα.

– Κενό μεταξύ επιχειρήσεων: Μεταξύ διαφορετικών διαδοχικών παραχωρήσεων (π.χ. ανάμεσα σε δύο «beach bars») πρέπει να μεσολαβεί ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον 6 μέτρων (3 μέτρα από κάθε πλευρά).

– Μέγιστη κάλυψη: Τα ομπρελοκαθίσματα μπορούν να καταλαμβάνουν το πολύ το 60% της συνολικής έκτασης που έχει μισθωθεί (ή μόλις το 30% αν η παραλία βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή Natura). Το υπόλοιπο 40% (ή 70% αντίστοιχα) πρέπει να παραμένει εντελώς ελεύθερο για το κοινό.

– Όριο τετραγωνικών: Το μέγιστο εμβαδόν για κάθε μεμονωμένη παραχώρηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500 τετραγωνικά μέτρα.

– Ελεύθερη παραλία: Τουλάχιστον το 50% της συνολικής παραλίας πρέπει να παραμένει εντελώς ελεύθερο από εμπορικές δραστηριότητες.

Πού απαγορεύεται η μίσθωση

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση αιγιαλού και η τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, αν το συνολικό μήκος ή πλάτος της παραλίας είναι μικρότερο από 4 μέτρα, καθώς και σε παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί επίσημα ως «απάτητες».

Για τον έλεγχο των παρανομιών και την τήρηση των αποστάσεων, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν την επίσημη ψηφιακή εφαρμογή «MyCoast» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να βλέπουν τα ακριβή όρια της παραχώρησης και να υποβάλλουν καταγγελίες σε περίπτωση παραβάσεων.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ