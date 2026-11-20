Η Αθλητική Ένωση Νεάπολης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επανένταξη του Γιώργου Τουγλή στην ομάδα.

Ο Γιώργος δεν είναι ένας νέος άνθρωπος για την οικογένειά της ΑΕΝ,ήταν κυριολεκτικά σαν να μην έφυγε ποτέ,καθώς αποτέλεσε μέλος της και την περασμένη αγωνιστική περίοδο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο της ομάδας μας.

Με την εμπειρία, την αγωνιστικότητα και την ποιότητά του, προσέφερε πολύτιμες λύσεις και βοήθησε σημαντικά στην επίτευξη των στόχων μας.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε ξανά μαζί και ευχόμαστε στον Γιώργο υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης!