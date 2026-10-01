Απροστάτευτοι για ακόμη μια φορά έμειναν οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου και των γύρω περιοχών του δήμου από την κακοκαιρία. Μπορεί οι μετεωρολογικές ανακοινώσεις για την επερχόμενη κακοκαιρία στην Κρήτη να «τρέχουν» στα κανάλια και όλα τα ΜΜΕ της χώρας εδώ και μέρες, μπορεί η ισχυρή βροχόπτωση να ξεκίνησε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου από τις 6:00 το πρωί, ωστόσο προφανώς η δημοτική αρχή βρήκε την ευκαιρία να «χουχουλιάσει» σήμερα, με αποτέλεσμα να ανακοινώσει το κλείσιμο των σχολείων μόλις στις 8:15 το πρωί.

Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η αναλγησία της δημοτικής αρχής στην προστασία τόσο των παιδιών όσο και των γονιών τους, που κλήθηκαν από τη μία να μετακινηθούν εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης προς τα σχολεία και ένα τέταρτο μετά να υποχρεώνονται να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ατομική τους ευθύνη (!), χωρίς καν την διάθεση σχολικών λεωφορείων για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα χωριά τους.

Η κατόπιν εορτής (ή μάλλον, βροχόπτωσης) απόφαση της δημοτικής αρχής, η έλλειψη έγκαιρης πρόβλεψης, η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και ολοκληρωμένου σχεδιασμού, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τις ευθύνες διαδοχικά των κυβερνήσεων, περιφερειακών και δημοτικών αρχών, που αφήνουν τον λαό απροστάτευτο απέναντι στα φυσικά φαινόμενα και δεν μπορούν να κρύψουν τη βαρβαρότητα των εγκληματικών ελλείψεων. Καθόλου τυχαίο δεν είναι και το γεγονός ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο διαχείρισης πλημμυρικών καταστάσεων, όπως άλλωστε αποδείχτηκε και σήμερα, αλλά ούτε και για περιπτώσεις φωτιάς ή σεισμικής δραστηριότητας. Ο μεγάλος ένοχος για τους κινδύνους από φυσικά φαινόμενα είναι η ίδια η λειτουργία, ο χαρακτήρας του εχθρικού για τον λαό αστικού κράτους, που εμφανίζεται επιλεκτικά «ανίκανο» όταν πρόκειται για την προστασία του λαού, επικαλούμενοι πάντα την «ατομική ευθύνη» των πολιτών.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» Αγίου Νικολάου, και με δεδομένο ότι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να διατηρηθούν τις επόμενες ημέρες καλούμε άμεσα τη Δημοτική Αρχή να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να εξασφαλίσει ότι δεν θα κινδυνεύσουν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Εδώ και τώρα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των παιδιών, των γονιών τους και όλων των κατοίκων της περιοχής, με άμεση και έγκαιρη ενημέρωση, με καθαρισμούς φρεατίων όμβριων και αποκατάσταση ζημιών από φερτά υλικά.