Δύο θέματα που συνδέονται με την υποβολή προτάσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Leader» συζητήθηκαν, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συμπληρωθούν με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι αντίστοιχες προτάσεις που θα κάνει ο Δήμος, δεδομένου ότι η προθεσμία που έχει για να καταθέσει τις προτάσεις του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λήγει απόψε τα μεσάνυχτα.

Φιλαρμονική & «Leader»

Γραφείο στον 3ο όροφο του ΡΕΞ αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να παραχωρήσει (και στην πράξη) στο Σύλλογο Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου, για να πληρωθούν οι προϋποθέσεις, για την υποβολή πρότασης του συλλόγου για ένταξη στο πρόγραμμα «Leader», σχετική με την προμήθεια νέων στολών και μουσικών οργάνων. Στις προϋποθέσεις συμπεριλαμβάνονται επιπρόσθετα η διαμόρφωση ράμπας για ΑμΕΑ στην παράπλευρη είσοδο στο κτίριο και wc για ΑμΕΑ στον 3ο όροφο, για τα οποία ο Δήμος αναλαμβάνει σχετική δέσμευση να τα κατασκευάσει.

Ανάπλαση κρήνης στην Πρίνα

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι η εξαιρετικά σύντομη προθεσμία δεν επέτρεπε την παραπομπή συζήτησης σε τακτική συνεδρίαση, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια της δυνατότητας εμπρόθεσμης υποβολής της πρότασης και διεκδίκησης της σχετικής χρηματοδότησης. Για τους λόγους αυτούς προτάθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Αναφερόμενος στο έργο «Ανάπλαση και αποκατάσταση παραδοσιακής κρήνης οικισμού Πρίνας», συνολικού προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, είπε ότι το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της παραδοσιακής κρήνης του οικισμού Πρίνας, στη διατήρηση των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της, στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων φθορών και στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή της. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης της ξύλινης κεραμοσκεπής, συντήρησης και στερέωσης των λίθινων επιφανειών, ανακατασκευής επιχρισμάτων, διαμόρφωσης των τοξωτών ανοιγμάτων, καθώς και επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης και απορροής των υδάτων.

Το έργο πρόκειται να υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα LEADER, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου για την προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των οικισμών του.

Το Δ.Σ. ομόφωνα υπερψήφισε την εισήγηση του δημάρχου για τα παραπάνω θέματα.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ