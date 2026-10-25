Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, στις 18:30, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Ανοιχτής Επιτροπής Αγώνα για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τη Δημόσια Υγεία.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενημέρωση και η συζήτηση γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (ΓΝΑΝ), τη λειτουργία του και τα ευρύτερα ζητήματα της δημόσιας υγείας στην περιοχή μας. Παράλληλα, θα συζητηθούν οι δυνατότητες ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων για την ανάδειξη των προβλημάτων και τη διεκδίκηση της αναγκαίας στήριξης του νοσοκομείου και των δημόσιων δομών υγείας.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση είναι:

– Η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και τα ζητήματα που αφορούν το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τη δημόσια υγεία.

– Η συζήτηση και ο σχεδιασμός σχετικά με την αναμενόμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο ΓΝΑΝ.

– Η κατάθεση και συζήτηση της πρότασης για τη διοργάνωση συναυλίας στήριξης του νοσοκομείου, ως μια πρωτοβουλία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

Η υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και η στήριξη του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου αποτελούν υπόθεση που αφορά ολόκληρη την κοινωνία του Λασιθίου. Η ενημέρωση, η συλλογική συζήτηση, ο συντονισμός και η κοινή δράση μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη των προβλημάτων και στην ενίσχυση των διεκδικήσεων για ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι εκπρόσωποι φορέων και οι πολίτες που συμμετέχουν στην Επιτροπή Αγώνα, ώστε να συμβάλουν με τις απόψεις και τις προτάσεις τους στη συζήτηση και στον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.

Η συνάντηση θα είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για το μέλλον του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και της δημόσιας υγείας και επιθυμεί να ενημερωθεί, να εκφράσει τις απόψεις του και να συμμετάσχει στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής.

Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική. Η δημόσια υγεία είναι υπόθεση όλων μας.