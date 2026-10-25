Μετά την επιτυχία των προηγούμενων παραστάσεων, το θεατρικό σύμπαν του «Νοήματος της Ζωής» επιστρέφει στην Κρήτη με το δεύτερο, αυτοτελές μέρος της τριλογίας του ψυχολόγου και συγγραφέα Διονύση Μπουγά.

Μια παράσταση που στρέφει το βλέμμα στο παρελθόν, στις εμπειρίες που μας διαμόρφωσαν, στις σχέσεις, στους φόβους και στις άμυνές μας. Σε όλα εκείνα που, ακόμη κι όταν νομίζουμε πως έχουμε αφήσει πίσω, συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο που ζούμε και σχετιζόμαστε.

Με μαύρο χιούμορ, ανατροπές και στιγμές αναγνώρισης, το έργο μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε πόσο από το παρελθόν μας εξακολουθεί να ζει μέσα στο παρόν μας.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Κινηματοθέατρο REX.

Εισιτήρια: • Προπώληση: 16€ • Ταμείο: 18€

https://www.more.com/…/to-noima-tis-zoi-no-2-agios…/ Προπώληση: Στα ταμεία των θεάτρων και ηλεκτρονικά στο