Η επίσημη παιδική θεατρική παράσταση «Η Μάσα και ο Αρκούδος: Μια μεγάλη γιορτή» έρχεται στον Άγιο Νικόλαο την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 στην Πλαζ του ΕΟΤ.



Η παράσταση είναι βασισμένη στην ομώνυμη βραβευμένη σειρά της Animaccord, σε σκηνοθεσία της Ταμίλλας Κουλίεβα και περιλαμβάνει τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού, ζωντανεύοντας στην σκηνή ένα μαγικό κόσμο.



Λίγα λόγια για την παράσταση :



Η Μάσα και ο Αρκούδος ετοιμάζουν ένα πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλια της Ντάσα. Όλα είναι έτοιμα, η τούρτα περιμένει… όμως η Ντάσα καθυστερεί!



Έτσι, η Μάσα οργανώνει όλη την παρέα και ξεχύνονται στο δάσος για να τη βρουν. Η Ρόζι, η Σκιουρίνα, ο Λαγός, το Πάντα, η Σίλλυ και ο Σλάυ μπαίνουν κι αυτοί στην περιπέτεια και όλοι μαζί τραγουδούν, χορεύουν και καλούν μικρούς και μεγάλους σε ένα παιχνίδι μυστηρίου.



Μια παράσταση γεμάτη μουσική, γέλιο, τραγούδι, ακροβατικά και παιχνίδι, με ένα όμορφο μήνυμα για τη χαρά του «μαζί».



Γιατί στο μαζί βρίσκεται η χαρά, το μαζί δημιουργεί την αγάπη και από το μαζί γεννιούνται οι πιο όμορφες αναμνήσεις.



Σκηνοθεσία: Ταμίλλα Κουλίεβα / Παραγωγή: Kolossaion Productions



Κείμενο : Χάρης Χιώτης, Αγνή Χιώτη



Ημερομηνία : Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026

Ώρα : 20:30

Χώρος : Πλαζ ΕΟΤ – Άγιος Νικόλαος

Εισιτήρια : Προπώληση: 13€ – Ταμείο: 14€



Σημεία προπώλησης: Βιβλιοπωλείο «Γραφή» – Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη – Βιβλιοπωλείο «Προμηθέας».



Ηλεκτρονική προπώληση:



https://cometogether.live/…/i-masa-kai-o-arkoydos-mia…



Φορέστε τα γιορτινά σας και ετοιμαστείτε για πάρτι!



Η Μάσα και ο Αρκούδος σας περιμένουν στη μεγάλη τους γιορτή!