ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η εταιρεία ΛΑΤΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ, των αδελφών Αλεξανδράκη προσέφερε 1000 ευρώ στους Φίλους, στη μνήμη της ΝΑΤΑΣΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ η οποία εργαζόταν στην Επιχείρηση. Τα χρήματα θα διατεθούν για τις ανάγκες της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας.

Πολύ σημαντικές οι προσφορές σας, για τις οποίες σας ευχαριστούμε, επενδύονται σε εξοπλισμό και μέσα κατόπιν συνεργασίας με τις κλινικές και τη διοίκηση. Οι εργασίες ανακαίνισης της Ογκολογικής κλινικής συνεχίζονται και δημιουργούν ένα καλύτερο περιβάλλον για τους ασθενείς. Η Αλληλεγγύη και η Αγάπη σας στην κοινωνία μας, αποτυπώνεται πρακτικά και αποτελεσματικά με τις χορηγίες σας. Οι προσφορές σας εκτιμούνται ιδιαιτέρως από τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο.

Παρακαλούμε και όσους επιθυμούν να συμβάλλουν, να επικοινωνούν με τα μέλη του ΔΣ των Φίλων του Νοσοκομείου ή να καταθέσουν στο λογαριασμό μας στην Εθνική Τράπεζα.

Υπενθυμίζουμε τα μέλη: Κουνενάκης Δημήτρης 6977289164, Μετοχιανάκης Δημήτρης 6997179066, Κοζύρη-Περάκη Καίτη 6974430770, Βάρδας Γεώργιος 6977218476, Καρνιαδάκη Δέσπω 6977500420, Αρακαδάκης Γεώργιος 6932383884 Χατζηδάκης Νικολαος 6973793440

Το Διοικητικό Συμβούλιο