Τη νέα Πρυτανική Αρχή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) υποδέχθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νεκτάριος Παπαδογιάννης, ο Αντιπρύτανης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης Παναγιώτης Νεκτάριος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας Μιχάλης Ταταράκης και ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Υποδομών και Ανάπτυξης Στυλιανός Παπαδάκης. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη στενή και διαρκή συνεργασία της Περιφέρειας με το ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στη νέα διοίκηση, τονίζοντας τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να στηρίζει έμπρακτα την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στο νησί.

Από την πλευρά της, η νέα Πρυτανική Αρχή παρουσίασε τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του ΕΛΜΕΠΑ για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση της παραγόμενης έρευνας με την τοπική οικονομία και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την άριστη συνεργασία των δύο φορέων, με κοινό στόχο την αναπτυξιακή πορεία και την περαιτέρω ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού της Κρήτης και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.