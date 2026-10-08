Euroleague: Μεγάλο «διπλό» της Βιλερμπάν

Η Βιλερμπάν πήρε τον γαλλικό «εμφύλιο» και με σπουδαίο «διπλό» στη γαλλική πρωτεύουσα επέστρεψε σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων στη Euroleague, μετά από δύο σερί ήττες.

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ επικράτησε με 98-96 της Παρί, στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής, ισορροπώντας σε 2-2 το ρεκόρ της. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 1-3.

Η Βιλερμπάν βρέθηκε πίσω με 95-91 στο τελευταίο ενάμιση λεπτό, όμως έδειξε ψυχραιμία και πήρε το «διπλό». Πάτι Μιλς και Τρεμόντ Γουότερς είχαν καθοριστική συμβολή, σημειώνοντας 21 και 19 πόντους, αντίστοιχα. Για την Παρί, Ιφί (30π.) και Ετιέν (27π.) ήταν εξαιρετικοί, αλλά ο πρώτος αστόχησε στο τελευταίο τρίποντο που θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη στους γηπεδούχους.

Σε αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

EUROLEAGUE

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7-9/10/2026)

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 21:15

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 21:15

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-0

Φενέρμπαχτσε 3-0

Παρτιζάν 3-0

Βαλένθια 3-0

Ντουμπάι 2-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Μπαρτσελόνα 2-1

Βιλερμπάν 2-2

Μπάγερν Μονάχου 1-2

Αρμάνι Μιλάνο 1-2

Μπεσίκτας 1-2

Ζάλγκιρις Κάουνας 1-2

Ερυθρός Αστέρας 1-2

Αναντολού Εφές 1-2

Βίρτους Μπολόνια 1-2

Μπασκόνια 1-2

Παρί 1-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-3

Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

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