Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010, ο Σεπτέμβριος του 2026 χαρακτηρίστηκε από υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εκτός από την Κρήτη και τα Νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα, όπου παρατηρήθηκαν τιμές ελαφρώς κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Σεπτέμβριο του 2026 ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Σεπτεμβρίου 2026 ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, ο Σεπτέμβριος του 2026 κατατάσσεται ως ο 2ος θερμότερος Σεπτέμβριος της περιόδου 2010–2026. Στην Πελοπόννησο κατατάσσεται ως ο 6ος θερμότερος και στη Βόρεια Ελλάδα ως ο 7ος θερμότερος. Αντίθετα, στην Κρήτη και στα Νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα κατατάσσεται ως ο 5ος ψυχρότερος, ενώ στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα ως ο 10ος θερμότερος.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν –0,5 °C, και 17 ημέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 13 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση +0,4 °C.