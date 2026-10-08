Το Χορωδιακό Σύνολο “Μελωδία” συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια μουσικής διαδρομής και συνεχίζει με την ίδια αγάπη και τον ίδιο ενθουσιασμό, τη χορωδιακή του δραστηριότητα.

Με αφορμή τη νέα μουσική περίοδο, η “Μελωδία” προσκαλεί νέα μέλη να ενταχθούν στη μουσική της παρέα και να μοιραστούν μαζί της τη χαρά του τραγουδιού και της δημιουργίας.

Δεν απαιτούνται μουσικές γνώσεις ή προηγούμενη χορωδιακή εμπειρία. Κάθε φωνή βρίσκει τη θέση της και όλες μαζί γίνονται αρμονία.

Πρώτη ενημερωτική συνάντηση: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου.

Πληροφορίες- Εγγραφές: Χριστίνα Κορρέ- Καλλιτεχνική Διεύθυνση 6974634841, Βιργινία Στεφανάκη- Μέλος 6972499557