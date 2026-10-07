Την έντονη διαμαρτυρία του για την κατάσταση που επικρατεί στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στο τμήμα Καρτερός – Γούρνες εκφράζει με επιστολή του προς τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και σαφείς απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και τον συνολικό σχεδιασμό του έργου.

Στην επιστολή γίνεται λόγος για μια κατάσταση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της περιοχής, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Καρτερός – Γούρνες έχουν περιορίσει την κυκλοφορία σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, με αποτέλεσμα πολύωρες καθυστερήσεις, εκτεταμένες ουρές οχημάτων και αυξημένους κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου επισημαίνει ότι, παρά την ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί, στο συγκεκριμένο τμήμα καταγράφεται εικόνα στασιμότητας ως προς την εξέλιξη των εργασιών, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις αιτίες των καθυστερήσεων.

Ζητούνται παράλληλα, επίσημες διευκρινίσεις για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κατασκευή της προβλεπόμενης δίδυμης σήραγγας στο Κακό Όρος, την οριστική χάραξη του έργου, τις επιπτώσεις στις ιδιοκτησίες και το τοπικό οδικό δίκτυο, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παρεμβάσεων. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στην ανάγκη λήψης προσωρινών μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του οδικού άξονα.

«Ο ΒΟΑΚ αποτελεί τη βασική πύλη μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες της Κρήτης και η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα στο τμήμα Καρτερός – Γούρνες δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και ο τουρισμός της περιοχής δοκιμάζονται καθημερινά από μια κατάσταση που δημιουργεί καθυστερήσεις, ανασφάλεια και έντονη ταλαιπωρία. Ζητούμε άμεσες λύσεις, επιτάχυνση των εργασιών και ξεκάθαρες απαντήσεις για τον σχεδιασμό του έργου. Η τοπική κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία και ποιος είναι ο οριστικός σχεδιασμός για ένα έργο που θα καθορίσει το μέλλον του τόπου μας».