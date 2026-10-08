Συνεχίζονται οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών, από τη γενική διεύθυνση αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης, λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας.

«Οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί με ακρίβεια η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγείσες περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Τη Δευτέρα θα υπάρξει επικοινωνία με τους δημάρχους όλων των πληγεισών περιοχών, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, να επιλυθούν τυχόν εκκρεμότητες και να διευθετηθούν ζητήματα που έχουν προκύψει. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στις πληγείσες περιοχές, ξεκαθαρίστηκε το χρονοδιάγραμμα, καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και να προχωρήσει άμεσα», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Όπως πρόσθεσε, αυτό που προέχει τώρα είναι «η πιστή εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού, ώστε κάθε αναγκαία ενέργεια να γίνει χωρίς καθυστερήσεις».

«Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής συνεχίζεται, με τα στοιχεία να επικαιροποιούνται καθημερινά από τις αρμόδιες υπηρεσίες», τόνισε ο κ. Κατσαφάδος

Σήμερα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στον δήμο Ιεράπετρας, στη δημοτική κοινότητα Αγίου Ιωάννου, έχουν πραγματοποιηθεί 13 αυτοψίες, με 13 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα, στη δημοτική κοινότητα Σταυροχωρίου, έχουν πραγματοποιηθεί 8 αυτοψίες, με 7 πράσινα, 1 κίτρινο και 0 κόκκινα, στη δημοτική κοινότητα Σχινοκαψάλων, έχουν πραγματοποιηθεί 8 αυτοψίες, με 8 πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα.

Συνολικά, σε επίπεδο κοινοτήτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν πραγματοποιηθεί 137 αυτοψίες. Από αυτές, 127 κτίρια έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, 10 κίτρινα και 0 κόκκινα.

Στον δήμο Ιεράπετρας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 66 αυτοψίες, με 63 πράσινα, 3 κίτρινα και 0 κόκκινα κτίρια.

Στον δήμο Οροπεδίου Λασιθίου έχουν πραγματοποιηθεί 9 αυτοψίες, με 9 πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα κτίρια.

Σε επίπεδο κοινοτήτων, οι αυτοψίες αφορούν τις περιοχές Αβρακόντε, Αγίου Γεωργίου Λασιθίου, Αγίου Ιωάννου (Ιεράπετρας), Αγίου Κωνσταντίνου, Αξού, Βενίου, Βισταγής, Ζωνιανών, Ηρακλείου (όλα τα Διαμερ/τα), Λιβαδίων, Μαρμακέτου, Πλατανίων, Σταυροχωρίου, Σχινοκαψάλων, Τζερμιάδου και Φουρφουρά. Από το σύνολο των 137 κτιρίων, τα 75 αφορούν κατοικίες, τα 36 επαγγελματικούς χώρους και τα 26 λοιπά κτίρια (αποθήκες, στάβλους, κλπ.).