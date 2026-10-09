Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία: Προβάδισμα στον Μπολσονάρου έναντι του Λούλα δίνει δημοσκόπηση

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Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία: Προβάδισμα στον Μπολσονάρου έναντι του Λούλα δίνει δημοσκόπηση

by anatolh kim
09/10/2026
in Κόσμος
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Ο γερουσιαστής της δεξιάς Φλάβιου Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, που θα διεξαχθεί την 25η Οκτωβρίου, υπέδειξε δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου, 45 ετών, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών, το 45%, κατά την έρευνα αυτή.

Πρόκειται για την πρώτη δημοσκόπηση του ινστιτούτου έπειτα από τον πρώτο γύρο της Κυριακής, στον οποίο διαψεύδοντας τα προγνωστικά ο γερουσιαστής εξασφάλισε το 47%, συγκεντρώνοντας 56 εκατομμύρια ψήφους, έναντι 45% του προέδρου, ο οποίος διεκδικεί τέταρτη, όχι συναπτή, θητεία στο αξίωμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξήρε το αποτέλεσμα του α΄ γύρου, μιλώντας για «πολύ μεγάλη νίκη».

Με την υποστήριξη του ενοίκου του Λευκού Οίκου, παρατάξεις της δεξιάς σημειώνουν τελευταία αλλεπάλληλες νίκες στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο η στροφή της μεγαλύτερης οικονομίας της περιοχής στη δεξιά θα ήταν παταγώδης εξέλιξη.
www.real.gr

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