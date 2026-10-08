Τις πληγείσες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας επισκέφθηκε σήμερα ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον κ. Πλακιωτάκη για την κατάσταση που διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα των πλημμυρικών φαινομένων και τις δύσκολες ώρες που περνούν οι κάτοικοι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κινητοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών αμέσως μετά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και στην έναρξη των καταγραφών των ζημιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί από το κυβερνητικό κλιμάκιο που είχε επισκεφθεί την περιοχή. Οι καταγραφές βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι ζημιές και τα προβλήματα στις υποδομές αποκαθίστανται σταδιακά, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ο Δήμαρχος έθεσε στον κ. Πλακιωτάκη την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης του Δήμου, ζητώντας τη συμβολή του για την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, αλλά και για την προώθηση κατεπειγουσών διαδικασιών που θα επιτρέψουν την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.