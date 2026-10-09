Φίλιππος Καμπούρης: Στο μικροσκόπιο των Αρχών αναλήψεις και τραπεζικές θυρίδες – Οι διάλογοι «φωτιά» του κυκλώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης.

Οι καταθέσεις γνωστών καλλιτεχνών και ανθρώπων της νυχτερινής διασκέδασης εξετάζονται από τις Αρχές, καθώς φέρονται να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο κλείνονταν οι συμφωνίες με τα καταστήματα που συνδέονται με το υπό διερεύνηση κύκλωμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές ότι ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να είχε προσωπική εμπλοκή στις συμφωνίες με καλλιτέχνες, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να ανήκουν σε άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές σχετικά με τις συνεργασίες τους με εταιρείες που ελέγχονται ως πιθανές εταιρείες-βιτρίνες. Οι καλλιτέχνες φέρονται να περιγράφουν ότι τις συμφωνίες για τις εμφανίσεις τους τις έκλειναν απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες των εταιρειών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται για την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες που ελέγχονται ως εικονικές, με σκοπό την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και την πρόκληση ζημίας σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται καταστήματα εστίασης και νυχτερινά κέντρα, ενώ ερευνάται και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονταν ασφαλισμένοι εργαζόμενοι και καλλιτέχνες. Ορισμένοι από τους καλλιτέχνες που φέρονται να συνεργάστηκαν με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να μην είχαν πλήρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονταν η εργασία τους και οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Το κατά πόσο γνώριζαν ή όχι τις σχετικές πρακτικές αποτελεί ζήτημα που πρέπει να αποσαφηνιστεί από την έρευνα.

Η οικονομική ζημία που φέρεται να συνδέεται με τη δραστηριότητα του κυκλώματος υπολογίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές θυρίδες

Οι ελεγκτικές Αρχές φέρονται να εξετάζουν αναλήψεις από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίες ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε τραπεζικές θυρίδες που συνδέονται με την υπόθεση εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ, καθώς και 16 πιστωτικές κάρτες.

Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η προέλευση και η διαχείριση των χρημάτων, καθώς και το εάν συνδέονται με τη δραστηριότητα των εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο της δικογραφίας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δηλωθέντα εισοδήματα των προσώπων που ερευνώνται. Ειδικότερα, έχει αναφερθεί ότι ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωνε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγό του έχει αναφερθεί ποσό περίπου 21.000 ευρώ. Οι Αρχές καλούνται να εξετάσουν τα οικονομικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις τραπεζικές κινήσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς οι επιμέρους αναφορές να συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.

Οι διάλογοι-φωτιά

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνομιλίες που φέρεται να έχουν καταγράψει οι αστυνομικοί οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση.

«Καυτοί» διάλογοι, προϊόν των νόμιμων επισυνδέσεων που έκανε η ΕΛΑΣ στα μέλη του κυκλώματος εξαπάτησης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ, έρχονται στη δημοσιότητα.

Σε αυτούς έχει καταγραφεί, μεταξύ άλλων, ο λεγόμενος “κωλοτούμπας”, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, να περιμένει λεφτά από τον “Φίλιππο” για να «φάνε». Αναφέρεται δε χαρακτηριστικά να έχει ερωτηθεί, «από τον Φίλιππο τι περιμένεις», όπως αποκάλυψε η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού “Αποκαλύψεις” στον ANT1.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 59χρονος, με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας», έχει υποστηρίξει για τη σχέση του με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, ότι έβαζε υπογραφές, εξέδιδε εξουσιοδοτήσεις και είχε παραδώσει στον κατηγορούμενο τραπεζικές κάρτες που είχαν εκδοθεί στο όνομά του και άλλα, καθώς ήταν ο διαχειριστής. Κι ας μην είχε τελειώσει ούτε το δημοτικό.

Το όνομά του εμφανιζόταν σε 13 εταιρείες έχοντας βάλει ως κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Αλλά ο τραπεζικός λογαριασμός του ήταν στο περίπου μηδέν. Από το 2021 και μετά, εντοπίστηκαν 5.000 ευρώ στους λογαριασμούς του.

Στον πρώτο διάλογο λέγονται τα εξής:

Φίλος κωλοτούμπα: Από τον Φίλιππο τι περιμένεις;

Από τον Φίλιππο τι περιμένεις; Κωλοτούμπας: Τίποτα, λεφτά να πάρω ρε μ…

Τίποτα, λεφτά να πάρω ρε μ… Φίλος κωλοτούμπα: Αααα…

Αααα… Κωλοτούμπας: Τα λεφτά γ..ω το σπίτι του, μ’ έχει γ…ει

Τα λεφτά γ..ω το σπίτι του, μ’ έχει γ…ει Φίλος κωλοτούμπα: Μάλιστα…

Μάλιστα… Κωλοτούμπας: Πάρε με στο άλλο, μπορείς;

Πάρε με στο άλλο, μπορείς; Φίλος κωλοτούμπα: Ναι αμέ

Ναι αμέ Κωλοτούμπας: Πάρε με στο άλλο. Εμείς όλη μέρα σπίτι ήμασταν και περιμέναμε αυτά τα λεφτά από τον Φίλιππο

Πάρε με στο άλλο. Εμείς όλη μέρα σπίτι ήμασταν και περιμέναμε αυτά τα λεφτά από τον Φίλιππο Φίλος κωλοτούμπα: Ναι

Ναι Κωλοτούμπας: Και βγήκαμε πολύ αργά, 121 παρά, γιατί μας έφερε λεφτά ο Φίλιππος και πεινάγαμε και πήγαμε και φάγαμε σε ένα μαγαζί με την …

Η ανησυχία του Καμπούρη

Στον δεύτερο διάλογο που παρουσιάστηκε στις “Αποκαλύψεις”, είναι έκδηλη η ανησυχία του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος ενημερώνει ουσιαστικά τον “Κωλοτούμπα” να μην απαντά σε άγνωστα νούμερα στο τηλέφωνο, να μην δίνει διευθύνσεις και άλλα.

Κωλοτούμπας: Έλα Φίλιππέ μου, τι κάνεις;

Έλα Φίλιππέ μου, τι κάνεις; Καμπούρης: Τι έγινε Γ… μου; Όλα καλά;

Τι έγινε Γ… μου; Όλα καλά; Κωλοτούμπας: Καλά, όλα καλά, εδώ

Καλά, όλα καλά, εδώ Καμπούρης: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην, μην, μην, να το κλείσεις το τηλέφωνο

Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην, μην, μην, να το κλείσεις το τηλέφωνο Κωλοτούμπας: Εάν μου, εάν, συγγνώμη;

Εάν μου, εάν, συγγνώμη; Καμπούρης: Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε; Που μένεις; Και τα λοιπά. Να του το κλείσεις

Σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε; Που μένεις; Και τα λοιπά. Να του το κλείσεις Κωλοτούμπας: Οκ, οκ Φίλιππέ μου

Οκ, οκ Φίλιππέ μου Καμπούρης: Οκ; Και δεν δίνεις ποτέ αυτή τη διεύθυνση

Οκ; Και δεν δίνεις ποτέ αυτή τη διεύθυνση Κωλοτούμπας: Ναι, εδώ, εδώ, εννοώ εδώ που μένω τώρα

Ναι, εδώ, εδώ, εννοώ εδώ που μένω τώρα Καμπούρης: Εννοείται, ναι

Εννοείται, ναι Κωλοτούμπας: Ναι Φίλιππέ μου

Ναι Φίλιππέ μου Καμπούρης: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του το μπλοκάρεις, οκ;

Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του το μπλοκάρεις, οκ; Κωλοτούμπας: Ναι Φίλιππε, ναι. Άνοιξε το μαγαζί Φιλιππάκο μου;

Ναι Φίλιππε, ναι. Άνοιξε το μαγαζί Φιλιππάκο μου; Καμπούρης: Όχι και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια

Όχι και ούτε πρόκειται μάλλον. Φιλάκια Κωλοτούμπας: Ωχου, έγινε Φίλιππέ μου, γεια, γεια

Ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Φίλιππος Καμπούρης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έπειτα από αδιαθεσία που ένιωσε ενώ κρατούνταν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στον χώρο, καθώς ο ίδιος φέρεται να ανέφερε μούδιασμα στο χέρι και ζάλη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στους διασώστες του ΕΚΑΒ εξέφρασε την ανησυχία ότι ενδεχομένως να είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, από την αρχική εκτίμηση του πληρώματος του ασθενοφόρου δεν προέκυψε επιβεβαίωση ενός τέτοιου περιστατικού.

Ο ίδιος παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμενόταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, να πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

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