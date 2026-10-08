Η Δ/νση Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης ενημερώνει ότι σήμερα 8/10/2026 έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση των περιοχών από Καθαράδες έως Περιστερά, Κουτσουνάρι και το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού Φέρμων και παρακαλούμε για την αποφυγή της άσκοπης χρήσης νερού στις παραπάνω περιοχές προκειμένου να γίνει πλήρωση του υδρευτικού συστήματος και αποκατάσταση της πίεσης των δικτύων.

Ενημερώνει επίσης τους δημότες ότι, μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης, συστήνεται η αποφυγή χρήσης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση στις περιοχές όπου, λόγω των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων υπήρξε διακοπή της υδροδότησης και η παροχή του πόσιμου νερού αποκαθίσταται σταδιακά.

Η σύσταση αφορά τις περιοχές: Καθαράδες έως Περιστερά, Κουτσουνάρι και Φέρμα καθώς και τις περιοχές όπου δεν έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες του δικτύου ύδρευσης, όπως το ανατολικό τμήμα Φέρμων – Αγ. Φωτιάς.

Μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης θα πραγματοποιηθούν από την Υπηρεσία Ύδρευσης οι απαιτούμενοι έλεγχοι ποιότητας του νερού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση του για πόση και ανθρώπινη κατανάλωση.

Η Υπηρεσία ύδρευσης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της υδροδότησης στις περιοχές ανατολικά των Φέρμων και Αγ. Φωτιάς.

Ο Αντιδήμαρχος ΔΥΑΑ

Γεώργιος Γιακουμάκης