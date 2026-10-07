Χωρίς νίκη έμειναν οι ομάδες του Λασιθίου στην 2η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ εθνικής, καθώς ο ΑΟΑΝ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 δεχόμενος την ισοφάριση στο 90′ με πέναλτι του Μπάγιτς και ενώ είχε προηγηθεί στο 18′ με τον Παπαζήση και στη Νεάπολη η ΑΕΝ γνώρισε την ήττα 1-0 από τον ΠΟΑ με γκολ του Πατραμάνη στο 25′.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Εργοτέλης και Χανιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-2, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση Πανακρωτηριακός–Επισκοπή (0-0).
Ο Ρεθυμνιακός επικράτησε με 4-1 της Χερσονήσου, ενώ Α.Ο. Τυμπακίου και Γιούχτας έμειναν στο 1-1.
- Ο ΑΟΑΝ έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από τα Περιβόλια κόντρα στον Πλατανιά και παρέμεινε αήττητος μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 18’ με τον Παπαζήση, ενώ ο Πλατανιάς ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και πίεσε για την ισοφάριση. Στο 88’ κέρδισε πέναλτι, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από τον ΑΟΑΝ, και ο Μπάγιτς ευστόχησε στο 90’, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Πλατανιάς (Τάκης Διακάκης): Καζάς, Σαβουϊδάκης, Νταγκουνάκης, Παληγεώργος (17′ Βασιλάκης), Πλανάκης (63′ Γιακουμάκης), Τουράι, Πενταράκης, Κατσούκης, Βόρφι (46′ Μαρκουλάκης), Βέρδος (74′ Σκορδυλάκης), Μπάγιτς.
ΑΟΑΝ (Νίκος Σουργιάς): Μανούσακης, Τρόκα, Μαξακούλη, Χότζα, Ζίλο, Σωτηριάδης (52′ Σκουλουδης), Μαρινάκης Μ. (52′ Τσιάμπας), Φουκαράκης, Μηλιώτης (66′ Μαρκάκης), Δαλαμήτρας (66′ Πανεράς), Παπαζήσης (73′ Κοκοτσάκης)
ΑΕΝ (Μηνάς Πίτσος): Κουναλάκης, Κάββαλος, Κωστέας, Μότσο, Μαυρής, Μότσο Αν.(28′ λ.τ Μουζιούρας), Ντρεϊάι (58′ Γκέκας), Κασαπάκης (85′ Aργυρός), Χαλκιαδάκης , Ενσιά, Στακάκης
ΠΟΑ (Αντώνης Ανδρουλάκης): Καβουσάκης, Γελαδάρης, Αμανάκης, Δαμιανάκης, Κοντογιάννης, Μπουτσάκης, Βοργιάς, Νύκταρης, Σωμαράκης (53′ Ροβίθης), Πατραμάνης (64′ Κωνσταντακόπουλος), Βαρδάκης (64′ Σ. Βαρδάκης)
|Ν
|Ι
|Η
|Γκολ
|Βαθμοί
|1.
|Χανιά
|2
|0
|0
|7-2
|6
|2.
|Ρεθυμνιακός
|1
|1
|0
|4-1
|4
|3.
|ΑΟΑΝ
|1
|1
|0
|3-1
|4
|4.
|ΠΟΑ
|1
|1
|0
|2-1
|4
|5.
|Επισκοπή
|1
|1
|0
|1-0
|4
|6.
|Πανακρωτηριακός
|1
|1
|0
|1-0
|4
|7.
|Γιούχτας
|0
|2
|0
|1-1
|2
|8.
|Εργοτέλης
|0
|1
|1
|2-3
|1
|9.
|Πλατανιάς
|0
|1
|1
|1-2
|1
|10.
|Α.Ο. Τυμπακίου
|0
|1
|1
|1-3
|1
|11.
|ΑΕ Νεάπολης
|0
|0
|2
|0-2
|0
|12.
|Χερσόνησος
|0
|0
|2
|2-9
|0