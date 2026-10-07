Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε, στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη και της Αντιπρυτάνεως Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτριας Σοφίας Σχίζα η ορκωμοσία των ακόλουθων μελών Δ.Ε.Π.:

Ελένη Δρακωνάκη (εξέλιξη) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μορφολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία».

: μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μορφολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία». Ηλίας Κεχαγιάς-Αθανασόπουλος (εξέλιξη) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Ακτινολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοακτινολογία – Επεμβατική Ακτινολογία».

: μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Ακτινολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοακτινολογία – Επεμβατική Ακτινολογία». Ευαγγελία Ακουμιανάκη (εξέλιξη) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας , της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνωστικό αντικείμενο “Εντατική Θεραπεί α”

: μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της , της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Χειρουργικής, με γνωστικό αντικείμενο “Εντατική Θεραπεί Κωνσταντίνος Μακρής (εξέλιξη) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας , του Τμήματος Φυσικής της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Συμπυκνωμένης Ύλης, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και Φωτονικά Υλικά».

: μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του , του Τμήματος Φυσικής της ΣΘΕΤΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Συμπυκνωμένης Ύλης, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και Φωτονικά Υλικά». Ανδριανάκη Αγγελική (νέος διορισμός) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία , της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής , με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία».

: μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του , της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Τομέα Εργαστηριακής Ιατρικής , με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία». Ιωάννης Μπούτας (νέος διορισμός) : μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μητέρας – Παιδιού, με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική – Γυναικολογία».

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά τα νέα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. που εξελίχθηκαν σε ανώτερη βαθμίδα, για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο διδακτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό τους έργο.