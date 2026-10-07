Με την 2η αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου και τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Κριτσάς 0-3
Ίτανος Παλαικάστρου-Νίκη Σητείας 0-1
Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου 0-3
ΟΦΙ-ΑΣΙ 7-0
ΑΟΣΚ-Αναγέννηση 0-3 α.α.
- Η βαθμολογία
1. ΑΟ Βραχασίου 2-0-0 (12-0) 6
2. ΟΦΙ 2-0-0 (12-0) 6
3. Αναγέννηση 2-0-0 (6-1) 6
4. Νίκη Σητείας 2-0-0 (4-0) 6
5. Ίτανος Παλαικάστρου (3-1) 1-0-1 3
6. ΑΟ Κριτσάς 1-0-1 (3-5) 3
7. Κόρφος Ελούντας 0-0-2 (1-6) 0
8. ΑΟΑΝ Β 0-0-2 (0-6) 0
9. ΑΣΙ 0-0-2 (0-16) 0
10. ΑΟΣΚ 0-0-2 (0-6) 0
- Η επόμενη 3η αγωνιστική
Κόρφος Ελούντας-ΟΦΙ
ΑΣΙ-ΑΟΑΝ Β
Νίκη Σητείας-ΑΟ Κριτσάς
Αναγέννηση-Ίτανος
ΑΟ Βραχασίου-ΑΟΣΚ 3-0 α.α.