Με την 2η αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου και τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Κριτσάς 0-3

Ίτανος Παλαικάστρου-Νίκη Σητείας 0-1

Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου 0-3

ΟΦΙ-ΑΣΙ 7-0

ΑΟΣΚ-Αναγέννηση 0-3 α.α.

Η βαθμολογία

1. ΑΟ Βραχασίου 2-0-0 (12-0) 6

2. ΟΦΙ 2-0-0 (12-0) 6

3. Αναγέννηση 2-0-0 (6-1) 6

4. Νίκη Σητείας 2-0-0 (4-0) 6

5. Ίτανος Παλαικάστρου (3-1) 1-0-1 3

6. ΑΟ Κριτσάς 1-0-1 (3-5) 3

7. Κόρφος Ελούντας 0-0-2 (1-6) 0

8. ΑΟΑΝ Β 0-0-2 (0-6) 0

9. ΑΣΙ 0-0-2 (0-16) 0

10. ΑΟΣΚ 0-0-2 (0-6) 0

Η επόμενη 3η αγωνιστική

Κόρφος Ελούντας-ΟΦΙ

ΑΣΙ-ΑΟΑΝ Β

Νίκη Σητείας-ΑΟ Κριτσάς

Αναγέννηση-Ίτανος

ΑΟ Βραχασίου-ΑΟΣΚ 3-0 α.α.