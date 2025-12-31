Συνελήφθη άμεσα χθες από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα 43χρονος ημεδαπός εισήλθε σε φαρμακείο ιδιοκτησίας ημεδαπού και αφαίρεσε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Από αξιοποίηση στοιχείων, ο ημεδαπός ταυτοποιήθηκε ,αναζητήθηκε και εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας. Σε έλεγχο που του βρέθηκε σχεδόν το σύνολο του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του φαρμακείου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.