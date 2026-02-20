Με αλλαγή στάσης και άρνηση ακόμα και να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, απάντησε η κυβέρνηση της ΝΔ σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση του Τομεάρχη Οικονομικών & Ανάπτυξης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη, που συζητήθηκε σήμερα Παρασκευή 20/2 στη Βουλή.

Ο Χάρης Μαμουλάκης κατά την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στην συνεισφορά της Κρήτης στο ΑΕΠ που υπερβαίνει το 10%, στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελίου, που ξεκίνησε με την υπογραφή της σύμβασης από τον ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζεται – παρά τα όποια προβλήματα και δυσκολίες – και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού και επανέλαβε την αυτονόητη πρόταση σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας: Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί όλες τις προτάσεις σύνδεσης αεροδρομίων με λιμάνια και να ξεκινήσει η διαδικασία για την κατασκευή ενός μέσου σταθερής τροχιάς, ενός προαστιακού σιδηροδρόμου, που θα συνδέει, σε πρώτη φάση, το αεροδρόμιο Καστελίου με το Ηράκλειο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης του Χάρη Μαμουλάκη, και την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, η οποία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καν πολιτική βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης για να εξετάσει το θέμα, εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=X_EgtPdVyG8