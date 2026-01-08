Σοκ προκαλεί στο Ηράκλειο υπόθεση κακοποίησης οικογένειας από τη Μεσαρά και τον Δήμο Φαιστού. Ο πατέρας κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και γενετήσιες πράξεις σε βάρος δύο θυγατέρων του, ενώ η μητέρα για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Οι δύο αδελφές απομακρύνθηκαν με εισαγγελική εντολή, ενώ οι γονείς αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και προγραμματίζονται οι απολογίες τους.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο γονέων, Λευτέρης Κάρτσωνας, αμφισβητεί πλήρως το περιεχόμενο των καταγγελιών, υποστηρίζοντας ότι στερούνται αποδεικτικού ερείσματος.