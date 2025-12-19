Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, 65χρονος δικυκλιστής που ενεπλάκη σε τροχαίο, σε περιοχή του Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.

Το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο 65χρονος φέρεται να συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί που τραυματίστηκαν ελαφρά. Τόσο ο οδηγός του δίκυκλου, όσο και οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντας στο ΙΧ μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σε ό,τι αφορά πάντως το τροχαίο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε, αφότου ο 65χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς.