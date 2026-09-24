Ορίστηκαν οι διαιτητές για την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, όπως ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ. Τον εντός έδρας αγώνα του ΑΟΑΝ με τον ΑΟ Τυμπακίου θα διευθύνει ο Κωνσταντίνος Καλυβιανάκης από το Ρέθυμνο, με βοηθούς τους Γιώργο Κελαΐδη και Γιώργο Πετράκη, ενώ στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕ Νεάπολης με τη Επισκοπή, διαιτητής θα είναι ο Εμμανουήλ Σαμιωτάκης από το Ηράκλειο, έχοντας βοηθούς τους Ανδρέα Μπιμπάκη και Ανδρέα Τζανιδάκη.

Αναλυτικά οι ορισμοί (Κυριακή, 16:00):

Γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης», Επισκοπή-ΑΕ Νεάπολης: Σαμιωτάκης, Μπιμπάκης – Τζανιδάκης (Ηρακλείου), Παρατηρητής: Μιχελάκης (Χανίων)

Γήπεδο Χερσονήσου, Χερσόνησος-Χανιά: Σταυρουλάκης, Φραγκιαδάκης – Βαρβαντάκης (Ρεθύμνου), Παρατηρητής: Παπαδάκης (Λασιθίου)

Γήπεδο Ατσαλένιου, ΠΟΑ-Εργοτέλης: Μπαϊρακτάρης, Μαρκαντωνάτος – Μπακογιάννης (Αθηνών), Παρατηρητής: Τριανταφύλλου (Χανίων)

Στάδιο «Νικόλαος Φουρνιωτάκης», ΑΟΑΝ-ΑΟ Τυμπακίου: Καλυβιανάκης, Κελαϊδής – Πετράκης (Ρεθύμνου), Παρατηρητής: Χαραλαμπάκης (Ηρακλείου)

Γήπεδο Περιβολίων, Πλατανιάς-Πανακρωτηριακός: Δρακωνάκης, Βισκαδούρος Αλ. – Μαυρουδής (Ηρακλείου), Παρατηρητής: Βυζιργιανάκης (Ρεθύμνου)

Γήπεδο Μαρκομιχελάκειο, Γιούχτας-Ρεθυμνιακός: Διαλυνάς, Μπουρίκας – Σιγανός (Λασιθίου), Παρατηρητής: Πατεμτζής (Ηρακλείου)