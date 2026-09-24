Με εντολή της Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατέβηκε στη Νεάπολη, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, εκλήθη και κατέθεσε ο εκπρόσωπος των 33 ιδιοκτητών εκτάσεων του Σισίου, τις οποίες αγόρασαν με προοπτική να οικοδομηθούν ή για τις οποίες είχαν εκδώσει άδεια δόμησης, η οποία ανεκλήθη.

Ως γνωστόν, η συγκεκριμένη ομάδα, με εκπρόσωπο τον κ. Τίτο Κάββαλο, δραστηριοποιείται έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα, δημοσιοποιώντας ευρέως το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα (μέχρι και το Γραφείο του Πρωθυπουργού), ζητώντας την παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης προκειμένου να εφαρμοστεί ο ισχύων νόμος, περί την εκτός σχεδίου δόμηση. Νόμος, ο οποίος αλλού εφαρμόζεται και αλλού οι αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης έχουν παγώσει την εφαρμογή του, μέχρι νεωτέρας…

Η κατάθεση του κ. Κάββαλου στα Δικαστήρια της Νεάπολης, έρχεται σε συνέχεια της επιστολής που είχε αποστείλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 21 Μαΐου και το οποίο εκκινεί πλέον τη δικαστική διερεύνηση της όλης υπόθεσης. Η έλευση στο Λασίθι του Σώματος των «Αδιάφθορων» θέτει πλέον το όλο ζήτημα σε νέα βάση, προοιωνίζοντας σοβαρές εξελίξεις.

Με την επιστολή του Μαΐου ο κ. Κάββαλος είχε θέσει τα εξής ερωτήματα:

Οφείλει η ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου Κρήτης να εκδίδει οικοδομικές άδειες δόμησης βάσει ενός εν ισχύ νομού; Οφείλει το Υπουργείο σε αντίθετη περίπτωση να προβεί σε έκδοση μεταβατικής ρύθμισης; Με ποιό τρόπο θα προστατευτούν οι πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη αγοράσει γεωτεμάχια με σκοπό την αξιοποίησή τους, και εν μία νυκτί βλέπουν την περιουσία τους να εξαϋλώνεται; Με ποιό τρόπο θα ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των γεωτεμαχίων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα (προσύμφωνα, ολοκλήρωση αδειών δόμησης κλπ).

Και ζητούσε:

α) Την αποκατάσταση της ενδεχόμενης παράβασης της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και β) Την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας δικαίου.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή αντιπροσωπεία των 33, με επικεφαλής τον κ. Κάββαλο, είχαν κλείσει ραντεβού για να συναντήσουν τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκη, στο Δημαρχείο, αλλά για άγνωστο λόγο, ο Δήμαρχος ακύρωσε τη συνάντηση.

Επίσης παραμένει άγνωστο, αν υπάρχει και ποια είναι τελικά η στάση που σκοπεύει να τηρήσει η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίου Νικολάου στο όλο ζήτημα που έχει προκαλέσει όλη αυτή την αναστάτωση και αντίδραση.

Ως γνωστόν το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με ομόφωνη απόφασή του παροτρύνει την ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου «να συνεχίσει την έκδοση οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές τονίζοντας ότι η πολεοδομική νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την πάγια διοικητική πρακτική που ίσχυε μέχρι πρόσφατα, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των πολιτών και η ασφάλεια δικαίου», όπως εξ άλλου, διαδηλώνουν και οι 33 θιγόμενοι ιδιοκτήτες του Σισίου.

Η απόφαση απεστάλη και αρμοδίως στην Υπηρεσία Δόμησης, αλλά έκτοτε καμία ενημέρωση δεν υπάρχει από πλευράς του Δήμου, επί του πρακτέου…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ