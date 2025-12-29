Την υπογραφή της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στην αναβάθμιση και συμπλήρωση του βιοϊατρικού εξοπλισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κρήτη» 2021-2027.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες της Κρήτης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σημασία του έργου, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια επενδύει σταθερά στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών υγείας του νησιού.

Στο πλαίσιο της δράσης, προβλέπεται ενδεικτικά η χρηματοδότηση για την προμήθεια κρίσιμου εξοπλισμού, όπως:

Υβριδικός Αγγειογράφος.

Ψηφιακός Στεφανιογράφος.

Βιοϊατρικός εξοπλισμός (ΒΙΤ) χειρουργείων.

«Μέσα από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, θωρακίζουμε τις κλινικές και τα εργαστήρια του ΠΑΓΝΗ με τεχνολογία αιχμής, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που ανέδειξε η χαρτογράφηση της δημόσιας υγείας στην Κρήτη, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και τους επισκέπτες μας», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Δικαιούχος της πρόσκλησης είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Κρήτη»: www.pepkritis.gr .