Το νέο εκτελεστικό σχήμα της Δημοτικής Αρχής για το 2026, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό:
Αντιδήμαρχοι:
- Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τάσος Τσατσάκης
- Διοίκησης & Τουρισμού, Γιώργος Αγριμανάκης
- Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας, Νίκος Γιαλιτάκης
- Τεχνικών Έργων & Πρασίνου, Δημήτρης Σπυριδάκης
- Καθαριότητας, Γιώργος Τσαγκαράκης
- Κοινωνικής Μέριμνας, Στέλα Αρχοντάκη
- Πολιτισμού, Ρένα Παπαδάκη
- Παιδείας & Νέας Γενιάς, Αντώνης Περισυνάκης
- Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Καραντινός
- Καθημερινότητας και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Γιάννα Καλονάκη
- Εθελοντισμού, Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη
- Άθλησης & Αθλητισμού, Γιάννης Τσαπάκης
Εντεταλμένοι σύμβουλοι:
- Για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Νίκος Κονταράκης.
- Για την κοινωνική πολιτική και τη σύσταση του Πανανείου Ιδρύματος, Ανέστης Κιούλπαλης.
- Για θέματα Ισότητας των Φύλων και την ασφάλεια στην εργασία, Κατερίνα Δουλγεράκη.
- Για θέματα πρόληψης στον νεανικό πληθυσμό, Λάγια Βοργία.
- Για θέματα δημόσιας υγείας, Γιάννης Σμπώκος.
Τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται κατά το έτος 2026 αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αγριμανάκης.
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαριστεί όλα τα μέλη του εκτελεστικού σχήματος της προηγούμενης Δημοτικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι η συμβολή τους στην πρόοδο και την υλοποίηση του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής ήταν καθοριστική.