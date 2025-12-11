Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η σχολική μας κοινότητα ενώνει τις δυνάμεις της με σκοπό να στηρίξει παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέσα από τις δράσεις αλληλεγγύης που οργανώσαμε φέτος, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο προσφέραμε στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Το Make-A-Wish είναι ένας αναγνωρισμένος οργανισμός που δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 1996 και έχει ως αποστολή την εκπλήρωση ευχών παιδιών ηλικίας 3 έως 18 ετών που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Στόχος του είναι να χαρίζει δύναμη, χαρά και ελπίδα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία, που συχνά λειτουργεί ως σημαντικό ψυχικό στήριγμα. Από την ίδρυσή του έως σήμερα, ο οργανισμός έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 2.400 όνειρα παιδιών σε όλη την Ελλάδα.

Φέτος στο σχολείο μας καταφέραμε να προσφέρουμε 165 “αστέρια ευχής” , συμβάλλοντας έτσι στην πραγματοποίηση μιας ακόμη παιδικής ευχής. Η συμμετοχή μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών αποτέλεσε για άλλη μια φορά παράδειγμα συλλογικότητας, ανθρωπιάς και ανιδιοτελούς προσφοράς.

2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου