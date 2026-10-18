Η Θεατρική Σκηνή ΝΤΟΥΕΝΤΕ παρουσιάζει το διαχρονικό και αγαπημένο παραμύθι «Ο Μάγος του Οζ» σε μια νέα, φαντασμαγορική θεατρική μεταφορά για μικρούς και μεγάλους.

Η μικρή Ντόροθι ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι στη χώρα του Οζ και, μαζί με το Σκιάχτρο, τον Τενεκεδένιο Άνθρωπο και το Λιοντάρι, αναζητά τον μυστηριώδη Μάγο που μπορεί να της δείξει τον δρόμο της επιστροφής στο σπίτι.

Στην πορεία, οι ήρωες ανακαλύπτουν τη δύναμη της φιλίας, της αποδοχής, του θάρρους και της πίστης στον εαυτό τους.

Πλούσια σκηνικά, εντυπωσιακά κοστούμια, μουσική και χορός συνθέτουν ένα μαγευτικό θέαμα, γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και δυνατά μηνύματα ζωής.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 16:45 στο Κινηματοθέατρο REX.

Εισιτήρια • Προπώληση: 10€ • Ταμείο: 12€ https://www.more.com/…/o-magos-tou-oz-kalokairini…/ Προπώληση: Βιβλιοπωλείο ΓΡΑΦΗ και ηλεκτρονικά στο