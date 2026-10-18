Ο κ. Ιωάννης Μπρας, διευθύνων σύμβουλος της FiveSenses Consulting και σύμβουλος κρουαζιέρας του Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, ρωτήθηκε για την εξέλιξη της κρουαζιέρας στον Άγιο Νικόλαο

«Αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν ο Άγιος Νικόλαος στους επιβάτες, η πληροφόρηση, η καθοδήγηση και οι διαθέσιμες τοπικές επιλογές. Το αποτέλεσμα ήταν αύξηση της επιβατικής δαπάνης κατά 24%. Το συμπέρασμα είναι άμεσο: όταν άλλαξε το σύστημα, μεταβλήθηκε και η οικονομική συμπεριφορά των επισκεπτών».

Για τη συνεργασία του Αγίου Νικολάου με την εταιρεία Celestyal Cruses ο κ. Μπρας απάντησε: «Θα πραγματοποιηθούν 28 προσεγγίσεις μέσα σε έναν χρόνο που μπορούν να συνεισφέρουν περίπου 3,5 εκατομ. ευρώ στην τοπική οικονομία. Η Celestyal έχει ήδη εντάξει τον Άγιο Νικόλαο στον προγραμματισμό της για το 2026, το 2027 και το 2028, οπότε η προβλεπόμενη τοπική συνεισφορά στην τριετία μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομ. ευρώ».

ΛΕΩΝ.Κ.