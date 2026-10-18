Θετικό βήμα, το οποίο όμως απέχει ακόμη από το να δώσει μια πραγματικά βιώσιμη λύση στο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζει τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) του νομού Λασιθίου κ. Μανώλης Πάγκαλος, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ.

Ο κ. Πάγκαλος αναγνωρίζει ότι η μετάβαση από τις 72 στις 120 δόσεις κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνει όμως ότι οι όροι που συνοδεύουν τη ρύθμιση περιορίζουν σημαντικά, κατά την άποψή του, τη δυνατότητα των μικρών επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν ουσιαστικά το μέτρο.

«Η μετάβαση από τις 72 στις 120 δόσεις φαίνεται μια θετική κατεύθυνση», σημειώνει. Προσθέτει ωστόσο ότι «το μέτρο έχει σοβαρούς περιορισμούς» και δεν λύνει συνολικά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στην αγορά.

«Να μπουν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές»

Βασικό αίτημα που θέτει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και της ΟΕΒΕ Λασιθίου είναι να μη δημιουργούνται διαφορετικές «ταχύτητες» χρεών, ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο αυτά κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.

Όπως τονίζει, η αγορά έχει ζητήσει επανειλημμένα να μπορεί να συμπεριληφθεί στις 120 δόσεις το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων, αντί να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ παλαιότερων και νεότερων χρεών.

Κατά τον ίδιο, μια μικρή επιχείρηση που προσπαθεί να παραμείνει συνεπής δεν μπορεί εύκολα να εξυπηρετεί ταυτόχρονα διαφορετικά σχήματα ρύθμισης και παράλληλα όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. «Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών να μπει στις 120 δόσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να μην επιβαρύνονται παράλληλα με διαφορετικά σχήματα ρυθμίσεων, πέρα από όλες τις τρέχουσες υποχρεώσεις που έχουμε», είναι η θέση που διατυπώνει.

«Γενναίο κούρεμα» προσαυξήσεων και προστίμων

Δεύτερη κρίσιμη παρέμβαση, σύμφωνα με τον κ. Πάγκαλο, θα πρέπει να είναι η δραστική μείωση των προσαυξήσεων και των προστίμων που έχουν συσσωρευτεί πάνω στην αρχική οφειλή.

Όπως εξηγεί, σε αρκετές περιπτώσεις ένα αρχικό χρέος έχει διογκωθεί σημαντικά εξαιτίας των πρόσθετων επιβαρύνσεων. Φέρνει χαρακτηριστικά ως παράδειγμα μια οφειλή της τάξης των 10.000 ευρώ, η οποία, μέσα από προσαυξήσεις και πρόστιμα, μπορεί να φτάσει σε πολλαπλάσιο ύψος.

Για τον λόγο αυτό ζητά ένα «γενναίο κούρεμα» των προσαυξήσεων και των προστίμων, ώστε το ποσό που τελικά καλείται να εξυπηρετήσει η επιχείρηση να ανταποκρίνεται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητές της.

«Δέκα χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο κ. Πάγκαλος και στο ύψος του επιτοκίου, επισημαίνοντας ότι όταν η αποπληρωμή εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας, ακόμη και ένα φαινομενικά διαχειρίσιμο επιτόκιο μπορεί να αυξήσει σημαντικά το τελικό ποσό που θα καταβάλει η επιχείρηση.

Οι 120 μηνιαίες δόσεις, όπως τονίζει, σημαίνουν μια οικονομική δέσμευση δέκα ετών. Σε αυτό το διάστημα, όμως, μια επιχείρηση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με μία νέα κρίση, μια κακή εμπορική περίοδο ή απρόβλεπτες αυξήσεις του λειτουργικού της κόστους.

Μάλιστα προτείνει ουσιαστική μείωση του επιτοκίου, ακόμη και κατά 50%, ώστε να διαμορφωθεί μια ρύθμιση ,την οποία «οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να τηρήσουν στην πράξη» και όχι ένα σχήμα που ύστερα από κάποιο διάστημα θα οδηγήσει πολλούς οφειλέτες ξανά σε αδυναμία πληρωμής.

Το μεγάλο πρόβλημα της ρευστότητας

Για τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και της ΟΕΒΕ Λασιθίου, το ζήτημα δεν εξαντλείται στον αριθμό των δόσεων. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η επιχείρηση, αφού ενταχθεί στη ρύθμιση, θα μπορεί κάθε μήνα να καταβάλλει τη δόση και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στις καθημερινές υποχρεώσεις της.

Φόροι, ασφαλιστικές εισφορές, μισθοδοσία, προμηθευτές και λειτουργικά έξοδα εξακολουθούν να «τρέχουν», ενώ πολλές μικρές επιχειρήσεις, όπως επισημαίνει, έχουν ήδη επιβαρυμένη οικονομική εικόνα από τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Πάγκαλος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλά και στους δεσμευμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς, που, όπως σημειώνει, στερούν από τις επιχειρήσεις την απαραίτητη ρευστότητα για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρεί ότι όποιος επιλέξει να ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει κάνει πολύ προσεκτικό οικονομικό προγραμματισμό, ακόμη και να διαθέτει ένα μικρό «μαξιλάρι», που να εξασφαλίζει την πληρωμή των πρώτων μηνιαίων δόσεων. «Πρέπει ταυτόχρονα με τις δόσεις να πληρώσουν όλα τα τρέχοντα, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, προμηθευτές, προσωπικό», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

«Σίγουρα καλύτερες οι 120 από τις 72 δόσεις»

Παρά τις ενστάσεις που διατυπώνει, ο κ. Πάγκαλος ξεκαθαρίζει ότι η διεύρυνση του αριθμού των δόσεων αποτελεί σαφή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Οι περισσότερες δόσεις σημαίνουν μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση και επομένως μπορούν να αφήσουν περισσότερο διαθέσιμο χρήμα στο ταμείο μιας επιχείρησης για τις καθημερινές της ανάγκες. «Σίγουρα είναι καλύτερες οι 120 δόσεις από τις 72», σημειώνει, καθώς η χαμηλότερη μηνιαία καταβολή μπορεί να απελευθερώσει ένα μέρος της αναγκαίας ρευστότητας και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εξυπηρετούν ευκολότερα τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Επιμένει, ωστόσο, ότι για να αποκτήσει η παρέμβαση ουσιαστικό αποτέλεσμα απαιτούνται διορθώσεις: να ενταχθεί μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, να υπάρξει ουσιαστικό «κούρεμα» προσαυξήσεων και προστίμων και να μειωθεί αισθητά το επιτόκιο.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ