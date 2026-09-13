Η Κρήτη είναι «πρωταθλήτρια» στην αύξηση των ζητούμενων τιμών κατοικίας στα ελληνικά νησιά την τελευταία πενταετία, με άνοδο 50%. Από 1.500 €/τ.μ. το 2021, η μέση τιμή έφτασε το 2026 στα 2.250 €/τ.μ.

Μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο οι τιμές στην Κρήτη αυξήθηκαν κατά 6,9%, περισσότερο από τον μέσο ρυθμό αύξησης στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Τα Χανιά παραμένουν η ακριβότερη περιοχή της Κρήτης, με μέση ζητούμενη τιμή 3.102 €/τ.μ. Ακολουθούν Ρέθυμνο 2.202 €/τ.μ., Ηράκλειο 2.200 €/τ.μ. και Λασίθι 1.944 €/τ.μ.

Για το Λασίθι, αναφέρεται πως παρ’ ότι παραμένει η φθηνότερη από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, η μέση ζητούμενη τιμή έχει πλέον πλησιάσει τα 2.000 ευρώ/τ.μ. (1.944 €). Γενικά η Κρήτη παρουσιάζει ισχυρό ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας σε όλη τη διάρκεια του έτους, κάτι που αποδίδεται στις υποδομές και την καλή συνδεσιμότητα του νησιού. Οι Αμερικανοί βρίσκονται πρώτοι μεταξύ των ξένων που αναζητούν κατοικία στα ελληνικά νησιά.

ΛΕΩΝ.Κ.