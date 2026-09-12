Η «Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής» είναι ένας οδηγός που δείχνει ποιες τροφές πρέπει να καταναλώνουμε συχνότερα και ποιες πιο σπάνια. Διαμορφώθηκε από επιστημονικούς οργανισμούς, πάνω σε δεκαετίες έρευνας για το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο.

α) Η πρώτη «Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής» δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ώστε να παρουσιάζει με απλό τρόπο τη συχνότητα και τις αναλογίες κατανάλωσης των τροφίμων. Στη βάση της βρίσκονται κυρίως φυτικές τροφές: φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί και δημητριακά ολικής άλεσης, με βασική πηγή λίπους το ελαιόλαδο.

β) Με την πάροδο των χρόνων η πυραμίδα εξελίχθηκε και δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο τί και πόσο τρώμε. Ενσωματώνει τη σωματική δραστηριότητα, την κοινωνικότητα, την ξεκούραση και τα κοινά γεύματα.

γ) Οι νεότερες προσεγγίσεις προτείνουν λιγότερο κόκκινο κρέας και γαλακτοκομικά και μεγαλύτερη κατανάλωση οσπρίων και λαχανικών. Επομένως, η σύγχρονη πυραμίδα παρουσιάζει τη Μεσογειακή Διατροφή όχι απλώς ως δίαιτα, αλλά ως ολοκληρωμένο τρόπο ζωής, που συνδέει υγεία, κοινωνικότητα, παράδοση και προστασία του περιβάλλοντος.

ΛΕΩΝ.Κ.