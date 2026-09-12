Ο ειδικός Νίκος Κατριτζιδάκης από το Δασαρχείο Ρεθύμνου εξηγεί τον λόγο εμφάνισης των νεαρών γυπών (όρνια) σε δρόμους και παραλίες της Κρήτης και εστιάζει στον τρόπο διάσωσής τους.

Η εμφάνισή τους σε δρόμους, παραλίες και ακόμη και πάνω σε αυτοκίνητα στην Κρήτη δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο. Η βασική αιτία είναι ο ανταγωνισμός για τροφή. Τα ενήλικα πουλιά υπερισχύουν, με αποτέλεσμα ορισμένα νεαρά να μένουν υποσιτισμένα. Σε συνδυασμό με αφυδάτωση και ισχυρούς ανέμους, εξαντλούνται και καθηλώνονται στο έδαφος.

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν ασθένειες ή λοιμώξεις με νευρολογικά συμπτώματα. Οι πρόσφατες πυρκαγιές επίσης μπορεί να επηρέασαν ορισμένα πουλιά, χωρίς όμως να θεωρούνται η κύρια αιτία του φαινομένου.

Οι γύπες διανύουν τεράστιες αποστάσεις αναζητώντας τροφή, επομένως το σημείο όπου βρίσκεται ένα εξαντλημένο πουλί μπορεί να απέχει πολύ από τη φωλιά του.

Η αποκατάσταση ενός νεαρού γύπα μπορεί να διαρκέσει 6 έως 8 μήνες, μέχρι να δυναμώσει και να είναι έτοιμος να επιστρέψει στη φύση.

Αν κάποιος βρει έναν εξαντλημένο γύπα, δεν πρέπει να προσπαθήσει να τον πιάσει ή να του δώσει νερό με το χέρι. Πρόκειται για ισχυρό, άγριο ζώο και πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες ή εξειδικευμένο κέντρο περίθαλψης. «Οι νεαροί γύπες χρειάζονται εξειδικευμένη περίθαλψη και όχι ανθρώπινη παρέμβαση χωρίς γνώση», αναφέρει.

Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA γνωστοποίησε ότι σε καθημερινή βάση, ένας έως πέντε γύπες φτάνουν στις εγκαταστάσεις του από την Κρήτη αφυδατωμένοι και ταλαιπωρημένοι. Πάνω από 30 έχουν μεταφερθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Δασαρχείο Χανίων.

ΛΕΩΝ.Κ.