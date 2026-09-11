Την μεταβολή της κατηγορίας με βαρύτερο ποινικό χαρακτηρισμό θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του δημοφιλούς τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης, θα ζητήσει να αποδοθεί στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αντί αυτής που τους αποδίδεται, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα της έρευνας και αφορά θανατηφόρα έκθεση, κατά συναυτουργία.

Οι δύο κατηγορούμενοι, στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι, κατέρρευσε ο καλλιτέχνης, καλούνται την Δευτέρα να δώσουν εξηγήσεις στον 32ο Τακτικό Ανακριτή για όσα τους χρεώνει η κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θανατηφόρα έκθεση φαίνεται να συνδέεται, όπως προκύπτει από το μέχρι στιγμής υπάρχον υλικό, με την εν εξελίξει ιατρική πράξη, δηλαδή την πλασμαφαίρεση, για την οποία είχε μεταβεί, μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, στην οδό Καρνεάδου ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά πληροφορίες στην δικογραφία αναφέρεται ότι το επίμαχο μηχάνημα ήταν σε λειτουργία ήδη 42 λεπτά κατά την διάρκεια της οποίας ο καλλιτέχνης φαίνεται να υπέστη ανακοπή.

Η κατηγορούμενη φέρεται να έχει πει πως ο τραγουδιστής πήγε στο ιατρείο σε κακή οργανική κατάσταση. Εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο, η γιατρός θα πρέπει να εξηγήσει αν και γιατί προχώρησε στην διαδικασία ενώ δεν θα έπρεπε να διενεργηθεί και γιατί δεν μερίμνησε ώστε να δεχθεί ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο ο Μαζωνάκης.

Από τις καταθέσεις ειδικών άλλωστε, προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη δεν μπορούσε να διενεργείται στον επίμαχο χώρο καθώς αρμόδια είναι τα νοσοκομεία και εξειδικευμένοι γιατροί.

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι δεν είχε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό και ότι την επίμαχη ώρα δεν βρισκόταν στο ιατρείο και τον ειδοποίησαν για την εξέλιξη ενώ ήταν για φαγητό.

Να σημειωθεί ότι μετά την άσκηση ποινικής δίωξης οι πρώτες καταθέσεις που έδωσαν οι δύο γιατροί, δεν περιλαμβάνονται στην δικογραφία, καθώς τις έδωσαν υπό την ιδιότητα του μάρτυρα και τίθενται στο αρχείο.

Το ζευγάρι φαίνεται να ισχυρίζεται ότι τα επίμαχα μηχανήματα, είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο το 2025 το ένα και εντός του 2026 το άλλο.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί ότι τα μηχανήματα είναι «παρανόμως εγκατεστημένα» στον χώρο των κατηγορουμένων και μεταξύ των αιτημάτων που υπέβαλε στον Ανακριτή είναι η κατάσχεσή τους και ο έλεγχός τους (δακτυλικά αποτυπώματα κλπ) ώστε να βρεθεί ποιοι τα χειρίζονταν. Ζητά επίσης άρση τηλεφωνικού απορρήτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης που έγινε στο ΕΚΑΒ, τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς κ.ά.