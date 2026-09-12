Το Minos Beach Art Hotel συνεχίζει τη δυναμική αναπτυξιακή του πορεία, με τη φετινή σεζόν να καταγράφει αύξηση εσόδων άνω του 10%. Ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία, το ξενοδοχείο γίνεται το 2026 μέλος της Virtuoso, κατόπιν αποδοχής σε ένα από τα σημαντικότερα και πλέον αναγνωρισμένα δίκτυα ταξιδιωτικών συμβούλων και συνεργατών στον χώρο του πολυτελούς τουρισμού παγκοσμίως.

Η ένταξη στη Virtuoso διευρύνει την πρόσβαση του Minos Beach Art Hotel σε ένα υψηλής αξίας ταξιδιωτικό κοινό, αξιοποιώντας την ισχυρή διεθνή παρουσία και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών του οργανισμού. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του ξενοδοχείου στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τη Virtuoso διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία και η οποία αποτελεί ήδη τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά για το Minos Beach Art Hotel μετά το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί στη στρατηγική πορεία ανάπτυξης της Bluegr Hotels & Resorts, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επένδυσή της στη δημιουργία ξενοδοχειακών εμπειριών που συνδέουν την αριστεία στη φιλοξενία με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την αυθεντικότητα του τόπου.

Η Virtuoso αποτελεί παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερους από 20.000 luxury travel advisors, παρουσία σε 58 χώρες, περισσότερα από 1.200 travel agency locations, περίπου 2.500 Preferred Partners και ετήσιο κύκλο πωλήσεων που υπερβαίνει τα 35 δισ. δολάρια. Η συμμετοχή στο δίκτυο αποτελεί αποτέλεσμα αξιολόγησης που εξετάζει, μεταξύ άλλων, την ποιότητα των υπηρεσιών, τη μοναδικότητα της εμπειρίας φιλοξενίας, τη φήμη του ξενοδοχείου και την απήχησή του στους διεθνείς ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων.

Η ένταξη του Minos Beach Art Hotel πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα θετική συγκυρία για τον ελληνικό τουρισμό πολυτελείας. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Virtuoso Travel Week στο Λας Βέγκας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις δέκα δημοφιλέστερες χώρες παγκοσμίως για ταξίδια το φθινόπωρο, ενώ η μέση ημερήσια τιμή στα πολυτελή καταλύματα των ελληνικών νησιών καταγράφει αύξηση 131% σε σχέση με το 2019, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης για ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Το Minos Beach Art Hotel, μέλος των Design Hotels™ και Marriott Bonvoy®, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αναγνωρίσιμων ξενοδοχείων πολυτελείας στην Ελλάδα. Με περισσότερα από 60 χρόνια ιστορίας, 125 δωμάτια, bungalows και βίλες που εκτείνονται κατά μήκος 2 χιλιομέτρων ακτογραμμής στον κόλπο του Μιραμπέλλου, έχει διαμορφώσει μια διακριτή πρόταση φιλοξενίας που συνδυάζει τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την αυθεντική εμπειρία της Κρήτης. Σημαντικό μέρος αυτής της εμπειρίας αποτελεί και το εστιατόριο La Bouillabaisse, το οποίο έχει συνδεθεί με τη γαστρονομική ταυτότητα του ξενοδοχείου.

Ξεχωριστό στοιχείο της ταυτότητάς του αποτελεί η μακρόχρονη σύνδεσή του με τη σύγχρονη τέχνη. Μέσω της συνεργασίας του με το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη, το ξενοδοχείο φιλοξενεί περισσότερα από 55 έργα σύγχρονης τέχνης από Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς, ενσωματώνοντας τον πολιτισμό στον πυρήνα της εμπειρίας φιλοξενίας.