Στους αγιασμούς για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό, το 1ο και 2ο Γενικό Λύκειο, το 2ο και 3ο Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της δημόσιας εκπαίδευσης και στην ανάγκη για σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές υποδομές, επισημαίνοντας τη συμβολή του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» στην αναβάθμιση των σχολείων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση αφορά πρωτίστως τον μαθητή, τον εκπαιδευτικό και τη δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά.

«Με τη συνεργασία όλων — μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, τοπικής κοινωνίας και Πολιτείας — μπορούμε να χτίσουμε το σχολείο που αξίζουν τα παιδιά μας», ανέφερε.

Ο κ. Πλακιωτάκης ευχήθηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς καλή σχολική χρονιά, με υγεία, πρόοδο και δημιουργικότητα.