Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα, ανήμερα της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ως πρώτο σταθμό της επίσκεψής της είχε το 9ο Γυμνάσιο και το 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, που από τη φετινή χρονιά λειτουργούν ως Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Η κ. Ζαχαράκη ευχήθηκε «καλή και φωτεινή σχολική χρονιά» σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ σε ό,τι αφορά τα Ωνάσεια Σχολεία στο Ηράκλειο τόνισε ότι δημιουργήθηκαν σε μια περιοχή που τα είχε απόλυτη ανάγκη.

«Φέτος φτάνουμε στα 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και αυτό έρχεται πραγματικά να ενισχύσει τη δημόσια δωρεάν παιδεία» εξήγησε η υπουργός, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ομίλους που θα προσφέρονται στα παιδιά αμέσως μετά το μάθημα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μέρος μιας πολυσχιδούς δραστηριότητας.

«Οι όμιλοι στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία αποτελούν και μία καλή πρακτική και για υπόλοιπα σχολεία» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «στόχος μου είναι οι όμιλοι να μπορούν να επεκταθούν και στα υπόλοιπα γυμνάσια από το 2027 και μετά».

Συνοδευόμενη από τον διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης και τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων, όπως και από εκπροσώπους του Ιδρύματος «Ωνάση» η υπουργός Παιδείας παραβρέθηκε στην τελετή αγιασμού των σχολείων που τέλεσε ο Επίσκοπος Κνωσού Μεθόδιος. Η κ. Ζαχαράκη ευχαρίστησε το ίδρυμα Ωνάση, τονίζοντας ότι τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία «έχουν αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στην Ελλάδα, από την πρώτη λειτουργία».

Παρών στον αγιασμό των Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων στο Ηράκλειο, ήταν και ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Ωνάση» Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, ο οποίος κατά το χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην κομβική σημασία που έχουν τα ΔΗΜ.Ω.Σ., λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για εσάς, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια νέα αρχή. Το σχολείο σας εντάσσεται φέτος στο Δίκτυο των Ωνασείων και όλοι μαζί, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, καλείστε να διαμορφώσετε την πρώτη του χρονιά. Κάθε αλλαγή γεννά εύλογα ερωτήματα και προσδοκίες. Θέλουμε, όμως, να γνωρίζετε ότι ερχόμαστε να ενισχύσουμε ένα σχολείο που ήδη έχει τη δική του ιστορία, τους δικούς του ανθρώπους και ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή του». Επίσης ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι «το όραμα που μας οδήγησε στη δημιουργία των Ωνάσειων Σχολείων ήταν εξαρχής ξεκάθαρο. Να δώσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά , δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο δημόσιο σχολείο που αγκαλιάζει το μέλλον και την καινοτομία και λειτουργεί μέσα στη γειτονιά και την κοινότητα».

Στην τελετή αγιασμού, παρέστησαν μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, οι οποίοι επίσης ευχήθηκαν για τη νέα σχολική χρονιά, ενώ παραβρέθηκαν και τοπικοί βουλευτές.

Σε ό,τι αφορά τα κενά σε εκπαιδευτικούς, η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε πως οι πρώτες προσλήψεις έγιναν την 1η Σεπτεμβρίου -νωρίτερα από πέρυσι- και πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να περιμένουν ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό στη δεύτερη φάση, που επίσης προωθείται να γίνει νωρίτερα, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αναφέρθηκε επίσης στους διορισμούς, λέγοντας ότι ο ρυθμός που γίνονται «είναι πολύ πάνω από τις συνταξιοδοτήσεις» και πως ειδικά στο Ηράκλειο από το 2019 έχουν διοριστεί περισσότεροι από δύο χιλιάδες εκπαιδευτικοί.