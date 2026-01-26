Την στρατηγική οικονομικής «εξυγίανσης» σε ό,τι αφορά ειδικά την εκμετάλλευση της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, μέσω της αναθεωρημένης τιμολογιακής πολιτικής από το 2026, βάσει των υποδείξεων της μελέτης βιωσιμότητας που καταδείκνυε ότι μέχρι σήμερα δημιουργούσε παθητικό για τη ΔΑΕΑΝ, υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά ο Πρόεδρος της δημοτικής εταιρείας Γιώργος Αστρουλάκης.

Με αφορμή τις παραστάσεις για τα νέα τέλη ελλιμενισμού που έκαναν τις τελευταίες ημέρες επαγγελματίες αλιευτικών και τουριστικών σκαφών, αλλά και οι ερασιτέχνες ψαράδες που ελλιμενίζουν τα σκάφη τους στη μαρίνα, ο κ. Αστρουλάκης δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι δεν μπορεί η μαρίνα να συνεχίσει να γεννά ζημίες για τη δημοτική εταιρεία. Εγινε εξορθολογισμός στο τιμολόγιο των τελών ελλιμενισμού καταργώντας για τους κατόχους σκαφών που δεν τα χρησιμοποιούν σε επαγγελματικό επίπεδο τις εκπτώσεις που είχαν συσσωρεύσει διαδοχικά περασμένες διοικήσεις της δημοτικής επιχείρησης και οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν το 88%. Αυξήσεις δεν έγιναν.

Η δημοτική αρχή και οι διοικήσεις της ΔΑΕΑΝ και του Δ. Λιμενικού Ταμείου είναι σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους επαγγελματιών και ερασιτεχνών, τους οποίους ενημέρωσε και κατέγραψε τις προτάσεις τους. Παράλληλα τους εξήγησε τον άμεσο και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό που γίνεται για την αύξηση των θέσεων πρόσδεσης ερασιτεχνικών σκαφών στον Όρμο του Καθολικού – σχέδιο που βρίσκει σύμφωνους τους ερασιτέχνες αλιείς.

Οσον αφορά τους επαγγελματίες αλιείς που διατηρούν οκτώ επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη εντός της μαρίνας, οι εκπτώσεις που καταργήθηκαν ήταν της εντοπιότητας και του συνεπή πελάτη (συνολικά 8%), διατηρώντας πάλι σε υψηλά επίπεδο τη συνολική έκπτωση που διαμορφώθηκε στο 75%. Τους διαβεβαίωσε δε ότι γι’ αυτούς, δεν θα υπάρξει καμία άλλη αλλαγή το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το επάγγελμα του ψαρά πρέπει να προστατευτεί στον τόπο μας, γιατί οι επαγγελματίες αυτοί ασκούν δύσκολο επάγγελμα, τόνισε ο κ. Αστρουλάκης, σημειώνοντας ότι κατανόησαν ότι ο προγραμματισμός που γίνεται είναι ο σωστός για τη σωστή λειτουργία της μαρίνας και τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Αντίστοιχα, κατανόηση για τη νέα τιμολογιακή πολιτική έδειξαν οι επαγγελματίες τουριστικών σκαφών για τους οποίους επίσης καταργήθηκαν οι εκπτώσεις που είχαν μέχρι πέρυσι, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ.

Οι νέες υποδομές

Ολοι τους κατανόησαν ότι η παρούσα διοίκηση δρομολογεί παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται και αφορούν την ανακαίνιση της μαρίνας, η οποία αποτελεί πολύτιμη υποδομή για όσους τη χρησιμοποιούν, τόνισε ακόμα, εξηγώντας ότι η αντικατάσταση των πλωτών και των πίλαρς, η χρήση των οποίων είχε φτάσει σε οριακό σημείο γίνεται πραγματικότητα μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο. Επίσης η ολοκλήρωση της χωροθέτησης για την οποία έχουν γίνει όλες οι ζητούμενες ενέργειες από πλευράς της ΔΑΕΑΝ ώστε να ακολουθήσει η αδειοδότηση της λειτουργίας της, είναι επίσης το ζήτημα στο οποίο η παρούσα διοίκηση εστίασε τις προσπάθειές της, δεδομένου ότι αυτό συνδέεται με τη χρηματοδότηση της μεγάλης επένδυσης που είναι σε εξέλιξη.

Μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο (πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου) θα έχουν απομακρυνθεί από τη μαρίνα πέντε παροπλισμένα μεγάλα σκάφη (1 ξύλινο και 4 μεταλλικά). Σύντομα υπογράφεται σύμβαση με τον ανάδοχο που θα αναλάβει να τεμαχίσει και απομακρύνει τα σκάφη αυτά (καταβάλλοντας στην εταιρεία 5.000 ευρώ).

Η ΔΑΕΑΝ τηρεί το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου η εταιρεία υποχρεούτο να αποστείλει στο υπουργείο τα παραστατικά για την εκταμίευση της προκαταβολής 560.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχοντας υλοποιήσει έργο και προμήθειες για το αντίστοιχο ποσό. Αυτά εστάλησαν τέλος Δεκεμβρίου. Μέσα σ’ αυτά συμπεριλαμβάνεται και η αγορά του λυόμενου αμφιθεάτρου που θα στηθεί στο χώρο του ΕΟΤ. Όπως είπε ο κ. Αστρουλάκης, «θεωρώ ότι θα έχουμε άμεση απάντηση σύντομα. Εμείς τηρήσαμε όλα τα χρονοδιαγράμματα όπως είχαν καθοριστεί από τη σύμβαση που υπογράψαμε», κατέληξε.

