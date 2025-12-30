Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου καθαριότητας, δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής προστασίας για τους δημότες και τους επισκέπτες, προχωρεί στην ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, ευπρεπισμού και αποκομιδής απορριμμάτων στις τουριστικές περιοχές της επικράτειάς του.

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε, κατά τη συνεδρίαση της 29ης Δεκεμβρίου 2025, την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εργασία γενικής καθαριότητας, ευπρεπισμού και αποκομιδής απορριμμάτων στις τουριστικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου» σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Τμήματος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου. Η παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα υλοποιηθεί, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας κάλυψης των αυξημένων αναγκών με ίδια μέσα, μέσω αναδόχου, ο οποίος και θα συνεπικουρεί στο έργο του υφιστάμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η εν λόγω απόφαση, εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών καθαριότητας που προκύπτουν από την έντονη και διαρκώς αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στους θερινούς μήνες αλλά εκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο και στις περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλείται να διαχειριστεί αυξανόμενες ποσότητες απορριμμάτων, λόγω της λειτουργίας μεγάλου αριθμού ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, της αυξημένης επισκεψιμότητας τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, καθώς και της γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αντικειμενικές δυσκολίες στην επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας, ιδιαίτερα σε κρίσιμες ειδικότητες (π.χ. οδηγοί), περιορισμοί στον διαθέσιμο μηχανολογικό εξοπλισμό. Επίσης, η αύξηση των αναρρωτικών αδειών λόγω μεγαλύτερης ηλικίας των εργαζομένων, η αδυναμία εύρεσης εποχικού προσωπικού, τα πεπαλαιωμένα απορριμματοφόρα οχήματα, είναι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής με εξωτερική ανάθεση.

Η σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των ακόλουθων υπηρεσιών, οι οποίες θα παρέχονται υποχρεωτικά και ενιαία από τον ανάδοχο:

📍Αποκομιδή σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων

Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται χωριστά ανά ρεύμα αποβλήτων, και συγκεκριμένα:

– σύμμεικτα απορρίμματα από πράσινους κάδους,

– ανακυκλώσιμα υλικά από μπλε κάδους.

Η περισυλλογή θα αφορά απορρίμματα που βρίσκονται εντός ή εκτός κοινόχρηστων κάδων, καθώς και κάδων εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του αναδόχου.

Η αποκομιδή θα ενισχύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα πραγματοποιείται:

– κατά την καλοκαιρινή περίοδο (1/4 – 31/10), επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, πλήρους ωραρίου,

– κατά τη χειμερινή περίοδο (1/11 – 31/3), έξι (6) ημέρες την εβδομάδα για την πόλη του Αγίου Νικολάου και τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα για τους λοιπούς οικισμούς.

Για την κάλυψη των αναγκών:

– κατά τη χειμερινή περίοδο θα χρησιμοποιούνται πέντε (5) απορριμματοφόρα οχήματα,

– κατά τη θερινή περίοδο ο στόλος θα αυξάνεται σε οκτώ (8) απορριμματοφόρα, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων για υπόγειους κάδους και μικρότερου όγκου για δυσπρόσιτες περιοχές.

Κάθε απορριμματοφόρο θα επανδρώνεται από έναν (1) οδηγό και δύο (2) εργάτες, με πρόβλεψη επιπλέον πληρωμάτων για την κάλυψη αδειών και ρεπό.

📍Συλλογή ογκωδών απορριμμάτων

Η συλλογή ογκωδών αντικειμένων (πλην ΑΕΚΚ) θα πραγματοποιείται από όλες τις προβλεπόμενες περιοχές, με εναπόθεση στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου.

Η υπηρεσία θα εκτελείται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό και πλήρωμα έναν (1) οδηγό και δύο (2) εργάτες.

📍Εργασίες καθημερινότητας

Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πλύσιμο οδών και πεζοδρομίων, καθαρισμό κοιμητηρίων και εργασίες καθαριότητας και ευταξίας σε εκδηλώσεις, πανηγύρια και συναθροίσεις δημοτών και επισκεπτών.

Οι εργασίες θα εκτελούνται με κατάλληλο εξοπλισμό (φορτηγό, πλυστικό μηχάνημα, χορτοκοπτικό, φυσητήρες) και προσωπικό, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα.

📍Εποπτεία και συντονισμός εργασιών

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επόπτη πεδίου και υπάλληλο γραφείου πλήρους απασχόλησης για τον συνεχή συντονισμό, την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών και τη συνεργασία με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει 200 νέους πλαστικούς κάδους απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων κατ’ έτος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ 840), οι οποίοι μετά τη λήξη της σύμβασης θα παραμείνουν στην κυριότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

📍Ως χώρος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται το σύνολο του παραλιακού μετώπου και των περιοχών αυξημένων αναγκών του Δήμου Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα:

η πόλη του Αγίου Νικολάου και οι οικισμοί Ξηρόκαμπος, Πίσσιδες, Κατσίκια και Ελληνικά, οι οικισμοί Ίστρον, Αρνικού και Πύργος Καλού Χωριού, ο οικισμός Αμμουδάρα Κριτσάς, ο οικισμός Πλάκα Βρουχά, η Ελούντα με τους οικισμούς Σχίσμα, Κάτω Ελούντα, Επάνω Ελούντα, Κάτω Πίνες, Πάνω Πινές, Τσιφλίκι και Μαυρικιανό, καθώς και η ευρύτερη οικιστική περιοχή αυτών. Επιπλέον, οι υπηρεσίες θα καλύπτουν το σύνολο του παραλιακού μετώπου από το Ίστρον Καλού Χωριού έως την Πλάκα Βρούχα, καθώς και την ευρύτερη οικιστική περιοχή των οικισμών Σίσι και Μίλατος της Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου.

Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται για τρία (3) έτη από την υπογραφή της, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (προαίρεση).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.742.718 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την τριετία, ενώ η προαίρεση ενός έτους ανέρχεται σε 1.580.906 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής:

Έτος 2026: 1.000.000 €

Έτος 2027: 1.580.906 €

Έτος 2028: 1.580.906 €

Έτος 2029: 580.906 €

Εάν ενεργοποιηθεί η προαίρεση του ενός (1) έτους, θα καλυφθεί τμήμα της κατά το έτος 2029: 1.000.000€ και τμήμα της κατά το έτος 2030: 580.906 €.

Με την έγκριση της συγκεκριμένης παρέμβασης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου διασφαλίζει την πλήρη και οργανωμένη κάλυψη των αναγκών καθαριότητας στις τουριστικές και οικιστικές περιοχές, ενισχύοντας την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και την εικόνα του Δήμου ως σύγχρονου και φιλόξενου προορισμού.